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Екзит-поли

Новини » Вибори 2019    29.11.2018 - 12:52
Екзит-поли
Колаж РБК-Україна

Екзит-пол є соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць

Екзит-пол на виборах проводиться для отримання оперативної інформації про результати голосування. Екзит-поли виборів президента 2019 в Україні та актуальні дані з виборчих дільниць будуть доступні у нас на РБК-Україна.

Функції та завдання екзит-полу

Екзит-пол являє собою соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць. На умовах анонімності громадянам задають питання, за кого вони голосували. Практика екзит-полів успішно застосовується під час виборів, оскільки передбачається, що у тих, хто проголосував відсутні причини відповідати неправдиво.

Головним завданням екзит-полу є оперативне отримання даних про результат виборів безпосередньо в день голосування, в той час як ЦВК опрацьовує протоколи протягом декількох діб.

Результати екзит-полів також формують уявлення про явку громадян на виборчі дільниці й кількість тих, що проголосували в різних регіонах.

Дані екзит-полів використовують для зіставлення з офіційними результатами голосування від Центральної виборчої комісії. Таким чином, екзит-пол виконує контрольну функцію у виборчому процесі.

Результати екзит-полів

Екзит-поли проводяться на виборчих дільницях у різних регіонах України. Їх результати широко висвітлюються в Інтернеті, ЗМІ, на телебаченні і радіо. Як правило, інформація з результатами соцопитування виборців оновлюється з моменту початку голосування до закриття дільниць.

Перші екзит-поли в Україні були проведені під час парламентських виборів 1998 року. Результати виявилися досить точними і заздалегідь визначили всі партії, які у підсумку пройшли у Верховну Раду.

На виборах президента у 2014 році був проведений "Національний екзит-пол" за участю декількох соціологічних компаній, а також телевізійний опитування. Результати практично збіглися з офіційними даними - різниця склала 1 %. Перемогу здобув Петро Порошенко з 54,7%, а згідно з екзит-полами, за Порошенка проголосувало 55,7% виборців.

Остаточні результати екзит-полів першого туру виборів 2019 будуть оприлюднені після 20:00 31 березня. На даний момент у передвиборних соцопитуваннях лідирує Юлія Тимошенко з 13,4% голосів, 7,6% респондентів готові проголосувати за Володимира Зеленського, у Анатолія Гриценка та Петра Порошенка по 7% голосів опитаних, Юрія Бойка 6,9%.

Календар виборів президента України Рейтинги кандидатів
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