Экс-нардеп Деркач, ставший сенатором в РФ, получил приговор

Бывший народный депутат Андрей Деркач был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное обогащение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня коллегия судей ВАКС огласила приговор экснардепу III-IX созывов. Его признали виновным в работе на страну-агрессор и незаконном обогащении.

Кроме тюремного срока суд принял решение о конфискации всего частного имущества осужденного. Также ему на три года запретили занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней, если сторона защиты не обжалует его в апелляционном порядке.

Дело Деркача

Напомним, в октябре 2022 года ВАКС заочно избрал экс-нардепу Андрею Деркачу меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что в течение 2019-2022 годов он получил от россиян более 500 тысяч долларов за деятельность, направленную на подрыв нацбезопасности Украины.

В сентябре 2022 года Деркач был объявлен в розыск. Затем президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 37 человек, среди которых был и бывший парламентарий.

В январе 2023 года Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Деркача, а в конце ноября того же года правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении него.