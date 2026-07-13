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Экс-нардеп Деркач, ставший сенатором в РФ, получил приговор

11:57 13.07.2026 Пн
2 мин
Суд также постановил конфисковать у осужденного все имущество
aimg Валерий Ульяненко
Экс-нардеп Деркач, ставший сенатором в РФ, получил приговор Фото: Андрей Деркач, бывший народный депутат Украины (скриншот видео)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Бывший народный депутат Андрей Деркач был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное обогащение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня коллегия судей ВАКС огласила приговор экснардепу III-IX созывов. Его признали виновным в работе на страну-агрессор и незаконном обогащении.

Кроме тюремного срока суд принял решение о конфискации всего частного имущества осужденного. Также ему на три года запретили занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней, если сторона защиты не обжалует его в апелляционном порядке.

Дело Деркача

Напомним, в октябре 2022 года ВАКС заочно избрал экс-нардепу Андрею Деркачу меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что в течение 2019-2022 годов он получил от россиян более 500 тысяч долларов за деятельность, направленную на подрыв нацбезопасности Украины.

В сентябре 2022 года Деркач был объявлен в розыск. Затем президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 37 человек, среди которых был и бывший парламентарий.

В январе 2023 года Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Деркача, а в конце ноября того же года правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении него.

Также в январе 2023 года Деркач был лишен гражданства Украины. Затем он стал сенатором РФ от Астраханской области и вошел в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

В то же время, еще в сентябре 2020 года США ввели против него санкции из-за попыток вмешательства в американские президентские выборы.

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