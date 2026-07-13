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Линдси Грэм умер после возвращения из Украины: названа возможная причина

04:25 13.07.2026 Пн
2 мин
Что показала экспертиза?
aimg Анастасия Никончук
Линдси Грэм умер после возвращения из Украины: названа возможная причина Фото: Линдси Грэм (GettyImages)
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В США обнародовали предварительные данные о причинах смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.

Названа вероятная причина смерти Линдси Грэма

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятно, умер вследствие расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Согласно информации судмедэкспертов, именно разрыв аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания рассматривается как основная причина смерти сенатора.

Вместе с тем окончательный вывод будет сделан после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

Трамп рассказал о последнем разговоре

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть политика, заявив, что воспринимал его как «члена семьи» и тяжело переживает утрату.

По словам главы Белого дома, последний раз он общался с Грэмом в субботу вечером после его возвращения из Украины. Трамп отметил, что во время разговора сенатор «звучал немного уставшим, но вполне нормально».

Окончательные результаты еще ожидаются

Как отмечает Associated Press, расследование обстоятельств смерти продолжается. Судебно-медицинские эксперты ожидают результаты дополнительных исследований, после чего будет официально названа окончательная причина смерти Линдси Грэма.

Пока же основной версией остается расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Напоминаем, что за несколько дней до смерти сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, где провел встречи с украинским руководством и выступил с рядом заявлений, касающихся усиления санкционного давления на Россию, дальнейшей поддержки украинской армии и возможных путей завершения войны.

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