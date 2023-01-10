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Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех политиков

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Киев, Вторник 10 января 2023 22:06
Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех политиков Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов Украины. В частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц - Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - заявил он.

Кто такие Медведчук, Козак, Деркач и Кузьмин

Виктор Медведчук - политик, кум российского диктатора Владимира Путина. Он подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР".

Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков.

В течение нескольких месяцев депутат находился под домашним арестом. После вторжения РФ в Украину он скрылся из-под ареста, СБУ задержала его только 12 апреля. После пяти месяцев заключения его обменяли на 200 защитников "Азовстали".

Тарас Козак - политик, народный депутат. Подозревается в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака. Также ограничения были введены против принадлежащих ему компаний, владеющих телеканалами NewsOne, Zik и 112. Санкции против Козака введены из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса.

Андрей Деркач - политик, народный депутат. В прошлом году СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входил Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Ренат Кузьмин - политик, народный депутат, подозревается в государственной измене. По версии следствия, Кузьмин с марта 2021 года распространял антиукраинскую пропаганду. Сам Кузьмин на момент вынесения подозрения скрывался от следствия.

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