Зеленский утвердил санкции против экс-нардепа Деркача

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 физических лиц. В список попал бывший народный депутат Андрей Деркач, которого обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №279/2023 .

Согласно документу, санкции против Деркача вводят на десять лет. В частности, они предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций.

Стоит заметить, что 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Его подозревают в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.

При этом еще в сентябре 2022 года Деркача объявляли в розыск. Санкции против него Украина уже вводила еще в 2021 году.