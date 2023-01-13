Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины і кума Путина Виктора Медведчука. Также в список попали Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.
Как проголосовал парламент
По информации нардепа, из-за потери гражданства в Верховной раде парламентарии конституционным большинством проголосовали за лишение мандатов теперь уже экс-депутатов таким образом:
- Виктор Медведчук - 320 голосов "За" (на фото голосования за этот вопрос)
- Тарас Козак - 317 голосов "За"
- Андрей Деркач - 314 голосов "За"
- Ринат Кузьмин - 319 голосов "За"
Также Рада лишила мандата Андрея Аксенова.
Отметим, что Виктора Медведчук, Тарас Казак, Ренат Кузьмин входили во фракцию ОПЗЖ), а Андрей Деркач был внефракционным нардепом.
Фото: Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (t.me/yzheleznyak)
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина 10 января.
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