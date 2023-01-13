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Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

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Киев, Пятница 13 января 2023 13:46
Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины і кума Путина Виктора Медведчука. Также в список попали Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Как проголосовал парламент

По информации нардепа, из-за потери гражданства в Верховной раде парламентарии конституционным большинством проголосовали за лишение мандатов теперь уже экс-депутатов таким образом:

  • Виктор Медведчук - 320 голосов "За" (на фото голосования за этот вопрос)
  • Тарас Козак - 317 голосов "За"
  • Андрей Деркач - 314 голосов "За"
  • Ринат Кузьмин - 319 голосов "За"

Также Рада лишила мандата Андрея Аксенова.

Отметим, что Виктора Медведчук, Тарас Казак, Ренат Кузьмин входили во фракцию ОПЗЖ), а Андрей Деркач был внефракционным нардепом.

Фото: Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (t.me/yzheleznyak)

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина 10 января.

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Андрей Деркач Виктор Медведчук Ренат Кузьмин Верховная рада
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