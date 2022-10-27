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Измена и подрывная деятельность. Нардепа Деркача заочно арестовали

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Киев, Четверг 27 октября 2022 23:05
Измена и подрывная деятельность. Нардепа Деркача заочно арестовали Фото: нардеп Андрей Деркач (wikimedia.org by Petro Zhuravel)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал внефракционного народного депутата Андрея Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении за счет российских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, в сообщении имя нардепа не указывается, однако эпизоды дела говорят о том, что это именно Деркач. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Деркач в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 000 долларов от от правоохранительных и разведывательных органов России, которые платили ему за подрывную деятельность против Украины. В частности, за дискредитацию на международной арене, ухудшение отношений с США, а также за осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Деркач подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

Напомним, в сентябре Деркача объявили в розыск.

С ним связан громкий эпизод, когда в 2020 году он обнародовал записи телефонных разговоров Петра Порошенко в его бытность президентом с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Американская сторона назвала его действия вмешательством России в американские выборы и ввела против него санкции.

Летом 2021 года он попал и под украинские санкции.

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