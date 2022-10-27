Измена и подрывная деятельность. Нардепа Деркача заочно арестовали

Отметим, в сообщении имя нардепа не указывается, однако эпизоды дела говорят о том, что это именно Деркач. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Деркач в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 000 долларов от от правоохранительных и разведывательных органов России, которые платили ему за подрывную деятельность против Украины. В частности, за дискредитацию на международной арене, ухудшение отношений с США, а также за осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Деркач подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.