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Екснардеп Деркач, який став сенатором в РФ, отримав вирок

11:57 13.07.2026 Пн
2 хв
Суд також постановив конфіскувати у засудженого все майно
aimg Валерій Ульяненко
Екснардеп Деркач, який став сенатором в РФ, отримав вирок Фото: Андрій Деркач, колишній народний депутат України (скріншот відео)
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Колишнього народного депутата Андрія Деркача засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та незаконне збагачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні колегія суддів ВАКС оголосила вирок екснардепу III-IX скликань. Його визнали винним у роботі на країну-агресора та незаконному збагаченні.

Окрім тюремного терміну, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього приватного майна засудженого. Також йому на три роки заборонили обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Рішення суду набере законної сили через 30 днів, якщо сторона захисту не оскаржить його в апеляційному порядку.

Справа Деркача

Нагадаємо, у жовтні 2022 року ВАКС заочно обрав екс-нардепу Андрію Деркачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що протягом 2019-2022 років він отримав від росіян понад 500 тисяч доларів за діяльність, спрямовану на підрив нацбезпеки України.

У вересні 2022 року Деркача оголосили в розшук. Згодом президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 37 осіб, серед яких був і колишній парламентар.

У січні 2023 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Деркача, а наприкінці листопада того ж року правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо нього.

Також у січні 2023 року Деркача позбавили громадянства України. Згодом він став сенатором РФ від Астраханської області та увійшов до комітету Ради Федерації з оборони і безпеки.

Водночас ще у вересні 2020 року США запровадили проти нього санкції через спроби втручання в американські президентські вибори.

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