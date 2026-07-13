Екснардеп Деркач, який став сенатором в РФ, отримав вирок
Колишнього народного депутата Андрія Деркача засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та незаконне збагачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Повідомляється, що сьогодні колегія суддів ВАКС оголосила вирок екснардепу III-IX скликань. Його визнали винним у роботі на країну-агресора та незаконному збагаченні.
Окрім тюремного терміну, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього приватного майна засудженого. Також йому на три роки заборонили обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.
Рішення суду набере законної сили через 30 днів, якщо сторона захисту не оскаржить його в апеляційному порядку.
Справа Деркача
Нагадаємо, у жовтні 2022 року ВАКС заочно обрав екс-нардепу Андрію Деркачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що протягом 2019-2022 років він отримав від росіян понад 500 тисяч доларів за діяльність, спрямовану на підрив нацбезпеки України.
У вересні 2022 року Деркача оголосили в розшук. Згодом президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 37 осіб, серед яких був і колишній парламентар.
У січні 2023 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Деркача, а наприкінці листопада того ж року правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо нього.
Також у січні 2023 року Деркача позбавили громадянства України. Згодом він став сенатором РФ від Астраханської області та увійшов до комітету Ради Федерації з оборони і безпеки.
Водночас ще у вересні 2020 року США запровадили проти нього санкції через спроби втручання в американські президентські вибори.