Второй тур выборов в Молдове и атаки "Шахедов" на Киев: новости за выходные

Выборы в Молдове

К вечеру 3 ноября ЦИК обнародовал предварительные результаты второго тура президентских выборов в Молдове.

Отметим, что в этот раз на выборах президента Молдовы была зафиксирована рекордная явка.

Однако не обошлось и без казусов. В частности, полиция в Молдове зафиксировала организованный подвоз избирателей на участки для голосования. Такие случаи были замечены непосредственно в стране и за рубежом.

Атака дронов из России

С утра 2 ноября оккупанты пытались атаковать Киев беспилотниками.

Силам ПВО удалось обезвредить все угрожавшие столице дроны, а прямых попаданий удалось избежать.

Однако обломки дронов спровоцировали пожар верхних этажей многоэтажки в Святошинском районе. Кроме того, облаками БПЛА упали в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев 2 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

А уже в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 и 96 дронами. ПВО работало в 10 областях Украины. Защитники уничтожили 66 беспилотников, еще 27 дронов локационно потеряно. Один – улетел в направлении Беларуси.

Обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева, а также в Киевской, Черниговской, Хмельницкой областях.

В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина

В Финляндии в воскресенье, 3 ноября, навсегда закрыли музей бывшего председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина.

О закрытии музея широко сообщалось в Европе, вплоть до Италии и Венгрии. Даже британская газета The Times опубликовала статью об этом.

В тот же день Финляндия направила России ноту, в которой напомнила об обязанности России обеспечивать безопасность представительства и его сотрудников.

Это началось после того, как забор посольства Финляндии в Москве запачкали краской и забросали яйцами. Финляндия направила ноту России в связи с актом вандализма.

Европа готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений с США

готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США

Тайвань прекратил поставки станков в Россию

Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию. Это касается оборудования, которое может использоваться на военных предприятиях.

Правила экспортного контроля были ужесточены после того, как в СМИ вышла серия расследований на эту тему. Журналисты, ссылаясь на данные иностранных аналитических центров, отметили, что Тайвань входит в пятерку крупнейших поставщиков станков в РФ.

Киевлян предупредили о сильных порывах ветра и дали советы

В Киеве сегодня, 4 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы.

Отметим, что синоптики уже дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине.