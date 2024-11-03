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Киевлян предупредили о сильных порывах ветра и дали советы

Киев, Воскресенье 03 ноября 2024 18:45
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Киевлян предупредили о сильных порывах ветра и дали советы Фото: в Киеве завтра ожидают сильные порывы ветра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве завтра, 4 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве, 4 ноября. Среди них небольшой дождь, местами с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

"Будьте осторожны!. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 101 или 112", - добавили в службе.

В то же время киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

Напомним, что синоптики уже дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине.

Отметим, что в Харькове уже прошел первый снег.

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