На выборах президента Молдовы рекордная явка: проголосовали более 1,5 млн граждан

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 1,5 млн граждан Молдовы уже проголосовали во втором туре выборов президента. Если быть точнее, то 1 522 974 избирателей сделали свой выбор, либо же 50%.

Как пишет iData, во втором туре явка на этом голосовании превысила явку на выборах президента в 2020 году. Кроме того, сегодня явка на избирательных участках за границей составляет более 258 тысяч человек, что уже больше, чем проголосовали в первом туре за весь день выборов несколько недель назад.

NewsMaker уточняет, что самые активные на выборах - это граждане в возрасте 66-75 лет, а наименее активна молодежь возрастом 18-25 лет. Но несмотря на это, во всех возрастных группах зафиксировали повышенную явку. Также высокая явка наблюдается и среди граждан, которые проживают в "Приднестровье", а именно - 23 294 человек.