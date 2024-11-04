Другий тур виборів у Молдові та атаки "Шахедів" на Київ: новини за вихідні

В неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. А російські військові кілька ночей поспіль атакували столицю України.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Надвечір 3 листопада ЦВК оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів в Молдові.
Зауважимо, що цього разу на виборах президента Молдови була зафіксована рекордна явка.
Однак не обійшлось і без казусів. Зокрема поліція в Молдові зафіксувала організоване підвезення виборців на дільниці для голосування. Такі випадки помітили безпосередньо в країні та за кордоном.
Від ранку 2 листопада окупанти намагалися атакувати Київ безпілотниками.
Силам ППО вдалося знешкодити всі дрони, які загрожували столиці, а прямих влучань вдалось уникнути.
Проте уламки дронів спровокували пожежу верхніх поверхів багатоповерхівки у Святошинському районі. Крім того, хмарами БпЛА впали в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.
Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ 2 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.
А вже в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 та 96 дронами. ППО працювала у 10 областях України. Захисники знищили 66 безпілотників, ще 27 дронів локаційно втрачено. Один - полетів у напрямку Білорусі.
Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва, а також у Київській, Чернігівській, Хмельницькій областях.
У Фінляндії в неділю, 3 листопада, назавжди закрили музей колишнього голови Ради народних комісарів РРФСР Володимира Леніна.
Про закриття музею широко повідомлялося в Європі, аж до Італії та Угорщини. Навіть британська газета The Times опублікувала статтю про це.
Того ж дня Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.
Це почалось після того, як паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.
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Тайвань оголосив про повне припинення поставок верстатів до Росії. Це стосується обладнання, яке може бути використане на військових підприємствах.
Правила експортного контролю було посилено після того, як у ЗМІ вийшла серія розслідувань на цю тему. Журналісти, посилаючись на дані іноземних аналітичних центрів, зазначили, що Тайвань входить до п'ятірки найбільших постачальників верстатів до РФ.
У Києві сьогодні, 4 листопада, очікуються сильні пориви вітру. Жителям столиці дали поради.
Зауважимо, що синоптики вже дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні.
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