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Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию

Воскресенье 03 ноября 2024 16:27
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Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию Фото: Тайвань прекратил поставки станков, которые могут использоваться в военных целях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Российскую Федерацию. Речь идет про те, которые могут использоваться на военных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики Тайваня.

Правила экспортного контроля были ужесточены после публикации серии расследований о таких поставках в СМИ. В частности, журналисты ссылаясь на иностранные аналитические центры сообщили, что Тайвань входит в пятерку крупнейших поставщиков станков в РФ.

"Учитывая характеристики станков двойного назначения и возможность из использования в российских военных целях, Минэкономики предприняло ряд действий, в том числе включив 77 кодов на станки в состав товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)", - говорится в сообщении.

Кроме того, был увеличен размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против России и Беларуси - до 31 100 долларов.

В Минэкономики добавили, что ведут "активную разъяснительную работу" с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

По данным ведомства, это уже имеет результат и объем экспорта станков из Тайваня в РФ "упал до нуля".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции против России. Это связано с тем, что РФ наращивает количество атак "Шахедами", в которых присутствуют компоненты от компаний из Китая, Европы и Америки. По словам президента, та же самая ситуация и с российскими ракетами.

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