Выборы в Молдове: полиция фиксирует организованный подвоз людей на участки
Полиция в Молдове зафиксировала организованный подвоз избирателей на участки для голосования. Такие случаи заметили в Молдове и за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.
"Полиция выявила случаи организованной транспортировки избирателей на избирательные участки. Есть обоснованные признаки организованной перевозки избирателей как за границей, так и на территории государства", - говорится в сообщении.
Молдовский правительственный Telegram-канал Prima Sursă заявил, что идет расследование и собираются доказательства в связи с авиатранспортировкой избирателей из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию.
Правоохранительные органы призывают граждан Молдовы сообщать о подобных инцидентах в Службу 112.
За организованную транспортировку избирателей в день голосования в Молдове предусмотрены штрафы.
Выборы в Молдове
В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. На пост президента борются действующий лидер страны Майя Санду (проевропейский кандидат) и бывший генпрокурор Александр Стояногло (его поддерживает пророссийская Партия социалистов).
В первом туре Сану набрала 42,45% голосов, а ее оппонент - 25,98%. Эксперт в комментарии YouTube-канала РБК-Украина накануне голосования отметила, что пока нельзя говорить об уверенной победе Санду.
Следует отметить, что сегодняшнее голосование задаст тон парламентским выборам в следующем году.
Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента и попытке сорвать голосование.
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