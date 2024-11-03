ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы в Молдове: полиция фиксирует организованный подвоз людей на участки

Кишинев, Воскресенье 03 ноября 2024 16:41
UA EN RU
Выборы в Молдове: полиция фиксирует организованный подвоз людей на участки Фото: полиция в Молдове фиксирует организованный подвоз людей на избирательные участки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция в Молдове зафиксировала организованный подвоз избирателей на участки для голосования. Такие случаи заметили в Молдове и за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

"Полиция выявила случаи организованной транспортировки избирателей на избирательные участки. Есть обоснованные признаки организованной перевозки избирателей как за границей, так и на территории государства", - говорится в сообщении.

Молдовский правительственный Telegram-канал Prima Sursă заявил, что идет расследование и собираются доказательства в связи с авиатранспортировкой избирателей из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию.

Правоохранительные органы призывают граждан Молдовы сообщать о подобных инцидентах в Службу 112.

За организованную транспортировку избирателей в день голосования в Молдове предусмотрены штрафы.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. На пост президента борются действующий лидер страны Майя Санду (проевропейский кандидат) и бывший генпрокурор Александр Стояногло (его поддерживает пророссийская Партия социалистов).

В первом туре Сану набрала 42,45% голосов, а ее оппонент - 25,98%. Эксперт в комментарии YouTube-канала РБК-Украина накануне голосования отметила, что пока нельзя говорить об уверенной победе Санду.

Следует отметить, что сегодняшнее голосование задаст тон парламентским выборам в следующем году.

Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента и попытке сорвать голосование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Президентские выборы
NEWS
Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю
Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте