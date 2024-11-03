Выборы в Молдове: полиция фиксирует организованный подвоз людей на участки

Полиция в Молдове зафиксировала организованный подвоз избирателей на участки для голосования. Такие случаи заметили в Молдове и за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

"Полиция выявила случаи организованной транспортировки избирателей на избирательные участки. Есть обоснованные признаки организованной перевозки избирателей как за границей, так и на территории государства", - говорится в сообщении.

Молдовский правительственный Telegram-канал Prima Sursă заявил, что идет расследование и собираются доказательства в связи с авиатранспортировкой избирателей из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию.

Правоохранительные органы призывают граждан Молдовы сообщать о подобных инцидентах в Службу 112.

За организованную транспортировку избирателей в день голосования в Молдове предусмотрены штрафы.