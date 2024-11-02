Силы ПВО сбили все дроны, летевшие на Киев, - КГВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Как отметила КГВА, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.
"Силами и средствами всех составляющих Сил обороны все угрожавшие городу беспилотники были обезврежены", - говорится в сообщении.
В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.
По состоянию на 10:30 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.
Последствия атаки дронов на Киев
Как сообщала Киевская городская военная администрация, обломки российских дронов упали в шести районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.
В Святошинском районе горела многоэтажка. В результате атаки пострадал полицейский. В Шевченковском районе вспыхнул пожар в офисном здании.
Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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