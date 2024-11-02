Силы ПВО сбили все дроны, летевшие на Киев, - КГВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которые угрожали Киеву. Прямых попаданий в столице не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Как отметила КГВА, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.

"Силами и средствами всех составляющих Сил обороны все угрожавшие городу беспилотники были обезврежены", - говорится в сообщении.

В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.

По состоянию на 10:30 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.