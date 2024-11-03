Выборы в Молдове: ЦИК обнародовал предварительные результаты второго тура

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Молдовы.

По состоянию на 22:15 предварительно подсчитано более 80% голосов, а именно - 80,67%, то есть - 1 112 675.

За Александра Стоянлого по этим данным отдали голоса 51,66%, что равняется 574 754 избирателей.

За Майю Санду 48,34%, то есть - 537 921 избиратель.

В то же время отметим, что подсчет голосов на избирательных участках за рубежом толком не начался. Это значит, что ситуация может измениться, ведь при подчете лишь 7,79% Санду имеет значительное преимущество.

Так, по предварительным подсчетам, за действующего президента отдали голоса 74,13% или же 5008 избирателей.

За Стояногло 25,87%, что равняется 1748 избирателям.

Отметим, что идентичную ситуацию можно было наблюдать во время первого тура президентских выборов, особенно на референдуме о стремлении страны идти в ЕС. Тогда, согласно подсчетам внутри Молдовы, "за" высказались менее 50% граждан. Но после подсчета голосов на избирательных участках заграницей, отметка была преодолена.