Выборы в Молдове: ЦИК обнародовал предварительные результаты второго тура
В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.
По состоянию на 22:15 предварительно подсчитано более 80% голосов, а именно - 80,67%, то есть - 1 112 675.
За Александра Стоянлого по этим данным отдали голоса 51,66%, что равняется 574 754 избирателей.
За Майю Санду 48,34%, то есть - 537 921 избиратель.
В то же время отметим, что подсчет голосов на избирательных участках за рубежом толком не начался. Это значит, что ситуация может измениться, ведь при подчете лишь 7,79% Санду имеет значительное преимущество.
Так, по предварительным подсчетам, за действующего президента отдали голоса 74,13% или же 5008 избирателей.
За Стояногло 25,87%, что равняется 1748 избирателям.
Отметим, что идентичную ситуацию можно было наблюдать во время первого тура президентских выборов, особенно на референдуме о стремлении страны идти в ЕС. Тогда, согласно подсчетам внутри Молдовы, "за" высказались менее 50% граждан. Но после подсчета голосов на избирательных участках заграницей, отметка была преодолена.
Напомним, что на втором туре президентских выборов в Молдове была зафиксирована рекордная явка избирателей. Более 50% граждан сделали своей выбор.
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