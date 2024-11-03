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Посольство Финляндии в Москве запачкали краской и забросали яйцами

Финляндия, Воскресенье 03 ноября 2024 18:23
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Посольство Финляндии в Москве запачкали краской и забросали яйцами Фото: Посольство Финляндии в Москве запачкали краской (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

Забор посольства Финляндии в Москве запачкали краской и забросали яйцами. Финляндия направила ноту России в связи с актом вандализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

В пятницу, 1 ноября, забор посольства Финляндии в Москве был загрязнен, рассказала посол Марья Лиивала информагентству STT. По ее словам, на заборе было написано по-шведски "Аландские острова наши".

На забор и через него тоже были брошены яйца. Лиевала говорит, что акт вандализма совершили пятеро мужчин, которых полиция быстро задержала.

В ответ Финляндия направила России ноту, в которой напомнила об обязанности России обеспечивать безопасность представительства и его сотрудников.

Финляндия серьезно отнеслась к инциденту

В Министерстве иностранных дел назвали инцидент неприятным.

"Финляндия относится к нему серьезно", - сказали в пресс-службе МИД.

Напомним, что в прошлом году российские СМИ утверждали, что группа людей бросила "взрывное аудиоустройство" на территорию их консульства в Финляндии. На что Министерство иностранных дел Финляндии сразу ответило.

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