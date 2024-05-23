Помощь Украине от Швеции и обстрел Харькова: новости за 22 мая

Война России против Украины: последние новости

Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины

Правительство Швеции договорилось о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (более 6 млрд евро) на 2024-2026 годы.

В правительстве сообщили, что Швеция будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

С учетом нового предложения общая военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (9,66 млрд евро). Военная поддержка в рамках Украины может принимать форму, например, пожертвований оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупок оборонного оборудования.

"В зависимости от того, какой тип поддержки будет использован, например, будет ли она направлена на замену закупок, рамочная программа может оказывать нагрузку на государственные финансы в течение нескольких лет и даже после 2026 года", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова: количество раненых выросло, ОВА показала фото последствий ударов

В результате вчерашних ударов РФ по Харькову пострадали 12 человек. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Около 13:50 войска РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. В Шевченковском районе города зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины.

"Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пятеро мужчин и пятеро женщин. Один из пострадавших - 55-летний водитель троллейбуса, который находился возле эпицентра взрыва. Мужчина в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги", - сообщили в прокуратуре.

При этом в Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировало во время полномасштабного вторжения РФ. 42-летняя женщина, которая работает возле места вражеского попадания, получила острую реакцию на стресс.

Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico

Президент Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в честь высадки союзных войск в Нормандии во Франции. Там он будет просить членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

Источники издания указывают, что Зеленский может посетить Францию уже в следующем месяце.

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", - пишут журналисты.

Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Исчезла ли ракетная угроза со стороны РФ после уничтожения "Циклона": ответ ВМС

Уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует еще рано.

"В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет", - сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала - еще рано.

"Да, у них есть другая проблема - это невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Этот факт мы наблюдаем", - добавил Плетенчук.

Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

Украине нужно разрешить вести войну с Россией так, как она считает нужным. А попытка контролировать усилия на микроуровне не очень хорошая политика.

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.

"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Также он добавил, что попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой для США.

В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

В Украине начали принимать первые решения по мобилизации осужденных граждан. Двум мужчинам разрешили подписать контракт с Нацгвардией.

Отмечается, что Хмельницкий горрайонный суд начал рассмотрение первых представлений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.

Во вторник в суд поступило два представления, оба осужденные изъявили желание проходить военную службу по контракту.

Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

Бывший заместитель руководителя ОП Смирнов получил подозрение от НАБУ

Правоохранители объявили подозрение экс-замглавы Офиса президента в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

В тексте публикации не указано имя и фамилия бывшего заместителя руководителя Офиса президента, но источники РБК-Украина сообщают, что речь идет об Андрее Смирнове.

НАБУ уточняет, что квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины, а именно "Незаконное обогащение".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в РФ известному продюсеру Юрию Бардашу

СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу . Он бежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов", - говорится в сообщении.

Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей.

"Среди прочего - фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube", - добавили в СБУ.

В Украину начали возвращаться первые специалисты в обслуживании F-16, - Евлаш

В Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - добавил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Как рассказал представитель Воздушных сил, специалисты также смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно", - отметил Евлаш.