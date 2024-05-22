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Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины

Среда 22 мая 2024 11:50
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Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции договорилось о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (более 6 млрд евро) на 2024-2026 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

В правительстве сообщили, что Швеция будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

С учетом нового предложения общая военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (9,66 млрд евро). Военная поддержка в рамках Украины может принимать форму, например, пожертвований оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупок оборонного оборудования.

"В зависимости от того, какой тип поддержки будет использован, например, будет ли она направлена на замену закупок, рамочная программа может оказывать нагрузку на государственные финансы в течение нескольких лет и даже после 2026 года", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Швеции

С первых дней войны в Украине Швеция демонстрирует твердую и последовательную позицию, оказывая Украине всестороннюю помощь.

В конце прошлого года Швеция объявила о выделении финансовой помощи Украине для поддержки инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"). Цель этой инициативы - обеспечить экспорт украинского зерна в страны, нуждающиеся в продовольствии.

11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о новом пакете помощи на сумму 133,5 млн долларов. Эти средства направлены, в частности, на поддержку энергетического сектора Украины в трудный зимний период.

Помимо этого Швеция присоединилась к чешской инициативе по поставкам артиллерийских снарядов в Украину. На эти цели будет выделено 30 миллионов евро.

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