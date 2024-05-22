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Обстрел Харькова: количество раненых возросло, ОВА показала фото последствий ударов

Харьков, Среда 22 мая 2024 16:44
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Обстрел Харькова: количество раненых возросло, ОВА показала фото последствий ударов Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/synegubov)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшних ударов РФ по Харькову пострадало 11 человек. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали обстрела

Около 13:50 войска РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. В Шевченковском районе города зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины.

Фото: Последствия ударов (t.me/synegubov)

"Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пятеро мужчин и пятеро женщин. Один из пострадавших - 55-летний водитель троллейбуса, который находился возле эпицентра взрыва. Мужчина в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги", - сообщили в прокуратуре.

При этом в Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировало во время полномасштабного вторжения РФ. 42-летняя женщина, которая работает возле места вражеского попадания, получила острую реакцию на стресс.

Начато расследование

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя унифицированными межвидовыми планировочными боеприпасами калибра 30 см.

Прокуроры и следователи полиции работают на местах очередных военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Харькова

Российские войска усилили удары по Харькову и обстреливают город с помощью ракет, дронов и авиабомб.

Сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле областного центра КАБами.

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