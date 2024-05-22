Бывший заместитель руководителя ОП Смирнов получил подозрение от НАБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В тексте публикации не указано имя и фамилия бывшего заместителя руководителя Офиса президента, но источники РБК-Украина сообщают, что речь идет об Андрее Смирнове.

Детали дела

Следствие установило, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн гривен. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн гривен.

Речь идет о 2 автомобилях, а именно Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоциклах, а именно Honda и BMW, трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Что ему грозит

НАБУ уточняет, что квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины, а именно "Незаконное обогащение".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что известно о бывшем заместителе руководителя Офиса президента

Андрей Смирнов окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "правоведение" и с 2002 по 2006 год работал юристом в частном секторе.

В 2006 году Смирнов начал работу на государственной службе. До 2012 года занимал должности руководителя юридического департамента Государственного комитета по вопросам государственного материального резерва, заместителя директора департамента хозяйственного обеспечения СБУ, начальника управления земельных ресурсов Запорожья.

С 2013 года занимался юридической и адвокатской практикой, а 10 сентября 2019 года его назначили заместителем руководителя Офиса президента.