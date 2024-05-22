Исчезла ли ракетная угроза со стороны РФ после уничтожения "Циклона": ответ ВМС
Уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует еще рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет", - сказал он.
По его словам, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала - еще рано.
"Да, у них есть другая проблема - это невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Этот факт мы наблюдаем", - добавил Плетенчук.
Уничтожение "Циклона"
Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон", который находился в оккупированном Севастополе.
Позже Плетенчук сообщил, что ракетный корабль "Циклон" даже не успел завершить государственные испытания и не выпустил ни одной ракеты.
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