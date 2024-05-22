Исчезла ли ракетная угроза со стороны РФ после уничтожения "Циклона": ответ ВМС

Уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет", - сказал он.

По его словам, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала - еще рано.

"Да, у них есть другая проблема - это невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Этот факт мы наблюдаем", - добавил Плетенчук.