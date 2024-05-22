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СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу, сбежавшему в РФ

Украина, Среда 22 мая 2024 13:29
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СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу, сбежавшему в РФ Фото: Юрий Бардаш (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Он бежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов", - говорится в сообщении.

Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией около 50 тыс. пользователей.

"Среди прочего - фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube", - добавили в СБУ.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Что известно о Бардаше

После того, как продюсер убежал в Москву, Юрий Бардаш снова раскручивает украинских артистов. Из его слов известно, что сейчас он, якобы, занимается продвижением трех украинских артистов, проживающих на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Бывший продюсер групп Quest Pistols, Грибы, Нервы и Wellboy даже получил российский паспорт. В ноябре 2022 года сообщалось, что Бардаш собирается на временно оккупированный Донбасс.

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Служба безопасности Украины Юрій Бардаш
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