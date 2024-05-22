СБУ задержала агента ГРУ РФ, готовившего захват Волчанска (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере Харьковской области. Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора - местного предпринимателя", - говорится в сообщении.

Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.

"Под видом решения коммерческих вопросов он объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск. Также фигурант "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых разведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров", - рассказали в СБУ.

В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и диктовал их голосовым сообщениям для российской разведки.

"Отчитываясь" оккупантам, их приспешник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его. Также Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ситуация в Волчанске

20 мая стало известно, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск Харьковской области, хотя штурмы в городе не прекращаются.

Уже 21 мая военные уточнили, что ситуация в Харьковской области остается сложной. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск.

При этом, на той территории Волчанска, куда зашли оккупанты, находятся еще около 100 местных жителей. Россияне не выпускают их на эвакуацию, угрожая расстрелом. В частности, недавно правоохранителям удалось вывезти из города пенсионера, которому оккупанты отстрелили палец, а также 19-летнего юношу, которого накануне россияне пытались убить.