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Обстрел Харькова: патрульные показали видео первых минут после удара

Харьков, Среда 22 мая 2024 20:54
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Обстрел Харькова: патрульные показали видео первых минут после удара Фото: патрульные показали, как оказывают помощь пострадавшим (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Харьковские патрульные показали видео первых минут после обстрела города. Полицейские, которые были ближе всего к месту удара сразу начали оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Патрульные, которые были неподалеку от места взрыва, прибыли для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела жилого массива в Харькове.

"На видео пеший экипаж, находившийся неподалеку от места взрыва. Также слышен и сам взрыв", - сообщили в полиции.

Обстрелы Харькова

С прошлого месяца русские войска усилили удары по Харькову и области. В основном оккупанты обстреливают город с помощью ракет, дронов и авиабомб.

Сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле областного центра. На этот раз оккупанты нанесли удары КАБами.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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