Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico

Президент Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в честь высадки союзных войск в Нормандии во Франции. Там он будет просить членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Источники издания указывают, что Зеленский может посетить Францию уже в следующем месяце.

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", - пишут журналисты.

Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Визит в Италию

Politico пишет, что затем Зеленский планирует отправиться в Италию на встречу G7. В течение нескольких месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов арестованных российских активов для укрепления обороны и экономики Украины, ссылаясь на юридические загадки и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами.

США и Великобритания решительно поддержали эту идею, тогда как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически. Этот вопрос взволновал предыдущую встречу министров финансов "Большой семерки", на которой глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полной конфискации российских активов для предоставления кредита Украине.

"Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто еще сомневается", - говорится в материале.

Politico напомнило, что в январе Зеленский задавал вопросы по поводу 300 млрд долларов арестованных активов РФ и говорил "почему бы не использовать их".