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В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

Хмельницкая область, Среда 22 мая 2024 17:32
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В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию Архивное фото: в Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине начали принимать первые решения по поводу мобилизации осужденных граждан. Двум мужчинам разрешили подписать контракт с Нацгвардией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Хмельницкого горрайонного суда.

Отмечается, что вчера Хмельницкий горрайонный суд приступил к рассмотрению первых представлений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.

Во вторник в суд поступило два представления, оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту.

Осужденным разрешили служить в Нацгвардии

В суде объяснили, что добровольцами оказались двое молодых мужчин, 2000 и 1981 годов рождения. Оба были осуждены за кражи в октябре и ноябре 2022 и соответственно были приговорены к 4 годам и 9 месяцами и 5 годами и 5 месяцам лишения свободы.

В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей.

Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

В суд поступило еще 50 заявлений

Суд также принял решение установить над мужчинами административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части, где те будут проходить военную службу по контракту.

"Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", – пояснили в суде.

Уже сегодня Хмельницкий горрайонный суд будет проводить рассмотрение 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Мобилизация осужденных в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, позволяющий осужденным досрочно освободиться от наказания для прохождения военной службы.

Вчера заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.

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В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию
В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию
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