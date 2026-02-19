"Никаких критических вопросов": в ЕС оценили, как Украина тратит гуманитарную помощь

Об этом заявила еврокомиссар Аджа Лябиб в интервью РБК-Украина .

Контроль за средствами налогоплательщиков

Лябиб подчеркнула, что поскольку финансирование поступает от жителей ЕС, соблюдение строгих стандартов отчетности является принципиальным вопросом.

Сейчас помощь предоставляется через международные неправительственные организации, что позволяет четко отслеживать движение каждого евроцента.

"Мы имеем одинаковые правила для всех, в каждой стране. И мы, конечно, вполне довольны, потому что мы придерживаемся одинаковых правил во всем мире", - заверила еврокомиссар, отвечая на вопрос об уровне прозрачности в Украине.

Усиление местных общин

В то же время приоритетом для Брюсселя является не только прямая помощь, но и развитие способности самих украинцев самостоятельно преодолевать вызовы войны.

В этом контексте ЕС активно сотрудничает с украинской властью, в частности с профильным заместителем председателя Офиса президента Ириной Верещук.

"Речь не идет о том, что ЕС просто предоставляет гуманитарную помощь Украине. Речь идет о сотрудничестве с украинцами, укреплении их собственного потенциала, чтобы они могли быть более устойчивыми", - пояснила Аджа Лябиб.