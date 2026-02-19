"Никаких критических вопросов": в ЕС оценили, как Украина тратит гуманитарную помощь
Европейский Союз полностью удовлетворен механизмами контроля за распределением гуманитарной помощи в Украине.
Об этом заявила еврокомиссар Аджа Лябиб в интервью РБК-Украина.
Контроль за средствами налогоплательщиков
Лябиб подчеркнула, что поскольку финансирование поступает от жителей ЕС, соблюдение строгих стандартов отчетности является принципиальным вопросом.
Сейчас помощь предоставляется через международные неправительственные организации, что позволяет четко отслеживать движение каждого евроцента.
"Мы имеем одинаковые правила для всех, в каждой стране. И мы, конечно, вполне довольны, потому что мы придерживаемся одинаковых правил во всем мире", - заверила еврокомиссар, отвечая на вопрос об уровне прозрачности в Украине.
Усиление местных общин
В то же время приоритетом для Брюсселя является не только прямая помощь, но и развитие способности самих украинцев самостоятельно преодолевать вызовы войны.
В этом контексте ЕС активно сотрудничает с украинской властью, в частности с профильным заместителем председателя Офиса президента Ириной Верещук.
"Речь не идет о том, что ЕС просто предоставляет гуманитарную помощь Украине. Речь идет о сотрудничестве с украинцами, укреплении их собственного потенциала, чтобы они могли быть более устойчивыми", - пояснила Аджа Лябиб.
ЕС усиливает поддержку Украины
Напомним, еврокомиссар Аджа Лябиб также заявила, что опыт Украины в цифровизации и координации помощи является хорошим примером для других стран, оказавшихся в условиях кризиса. По ее словам, украинские наработки могут быть полезными для глобальных гуманитарных миссий.
Также она оценила риски сокращения гуманитарной помощи для Украины. Несмотря на то, что внимание мира иногда смещается на другие конфликты, поддержка Киева остается приоритетом для Брюсселя. В частности, общий объем гуманитарной помощи от ЕС с начала полномасштабного вторжения уже достиг 4,7 млрд евро.
Кроме гуманитарного направления, Европейский Союз готовит масштабный энергетический план для поддержки украинской энергосистемы. Он предусматривает как поставку оборудования, так и увеличение экспорта электроэнергии, чтобы помочь Украине пройти сложные периоды.