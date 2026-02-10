ЕС готовит энергоплан для Украины: как он будет действовать и сколько средств выделено

Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

ЕС призывает срочно усилить украинскую ПВО

По словам Кос, эффективная защита энергосистемы Украины невозможна без укрепления воздушной обороны.

"Мы призываем государства-члены действовать без промедлений, в частности, используя национальные запасы. Комиссар Кубилюс работает с европейской оборонной промышленностью, чтобы устранить производственные "узкие места" и ускорить поставки", - подчеркнула она.

План действий до следующей зимы

Кос заявила, что сейчас есть идея создания Энергетического плана действий, который необходимо будет внедрить до следующей зимы. Он предусматривает одновременно защиту энергетической инфраструктуры и проведение структурных реформ.

"Наша цель четкая - полная интеграция Украины в европейский энергетический рынок через объединение рынков, поддержку в процессе присоединения и регуляторную совместимость", - заявила она.

Новое финансирование и поддержка в 2026 году

Кос сообщила, что поддержка Украины продолжится и в 2026 году - предусмотрено начальное финансирование в 153 млн евро, из которых 145 млн евро предназначены для Украины.

Всего с 2022 года Европейский Союз уже предоставил более 3 млрд евро помощи украинской энергетике. Отдельно почти 1 млрд евро было мобилизовано на экстренные закупки газа.

Оборудование, генераторы и экспорт электроэнергии

Через Механизм гражданской защиты ЕС Украине передали:

более 11 тысяч генераторов;

более 7 тысяч трансформаторов;

шесть автотрансформаторов;

сотни единиц другого энергетического оборудования.

Кроме того, ЕС увеличил мощности экспорта электроэнергии в Украину до 2,45 ГВт, что помогло стабилизировать энергосистему после массированных атак.