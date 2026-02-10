ua en ru
ЕС готовит энергоплан для Украины: как он будет действовать и сколько средств выделено

Украина, Вторник 10 февраля 2026 20:55
ЕС готовит энергоплан для Украины: как он будет действовать и сколько средств выделено Фото: Марта Кос (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

ЕС призывает срочно усилить украинскую ПВО

По словам Кос, эффективная защита энергосистемы Украины невозможна без укрепления воздушной обороны.

"Мы призываем государства-члены действовать без промедлений, в частности, используя национальные запасы. Комиссар Кубилюс работает с европейской оборонной промышленностью, чтобы устранить производственные "узкие места" и ускорить поставки", - подчеркнула она.

План действий до следующей зимы

Кос заявила, что сейчас есть идея создания Энергетического плана действий, который необходимо будет внедрить до следующей зимы. Он предусматривает одновременно защиту энергетической инфраструктуры и проведение структурных реформ.

"Наша цель четкая - полная интеграция Украины в европейский энергетический рынок через объединение рынков, поддержку в процессе присоединения и регуляторную совместимость", - заявила она.

Новое финансирование и поддержка в 2026 году

Кос сообщила, что поддержка Украины продолжится и в 2026 году - предусмотрено начальное финансирование в 153 млн евро, из которых 145 млн евро предназначены для Украины.

Всего с 2022 года Европейский Союз уже предоставил более 3 млрд евро помощи украинской энергетике. Отдельно почти 1 млрд евро было мобилизовано на экстренные закупки газа.

Оборудование, генераторы и экспорт электроэнергии

Через Механизм гражданской защиты ЕС Украине передали:

  • более 11 тысяч генераторов;
  • более 7 тысяч трансформаторов;
  • шесть автотрансформаторов;
  • сотни единиц другого энергетического оборудования.

Кроме того, ЕС увеличил мощности экспорта электроэнергии в Украину до 2,45 ГВт, что помогло стабилизировать энергосистему после массированных атак.

ЧС в энергетике

14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике в отдельных регионах из-за серьезных последствий российских атак и сложных погодных условий.

В ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде областей зафиксированы разрушения, раненые, а также масштабные аварийные отключения электроэнергии.

В Министерстве энергетики сообщили, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры Украина обратилась к Польше за аварийной помощью.

