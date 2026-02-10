ЕС готовит энергоплан для Украины: как он будет действовать и сколько средств выделено
Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
ЕС призывает срочно усилить украинскую ПВО
По словам Кос, эффективная защита энергосистемы Украины невозможна без укрепления воздушной обороны.
"Мы призываем государства-члены действовать без промедлений, в частности, используя национальные запасы. Комиссар Кубилюс работает с европейской оборонной промышленностью, чтобы устранить производственные "узкие места" и ускорить поставки", - подчеркнула она.
План действий до следующей зимы
Кос заявила, что сейчас есть идея создания Энергетического плана действий, который необходимо будет внедрить до следующей зимы. Он предусматривает одновременно защиту энергетической инфраструктуры и проведение структурных реформ.
"Наша цель четкая - полная интеграция Украины в европейский энергетический рынок через объединение рынков, поддержку в процессе присоединения и регуляторную совместимость", - заявила она.
Новое финансирование и поддержка в 2026 году
Кос сообщила, что поддержка Украины продолжится и в 2026 году - предусмотрено начальное финансирование в 153 млн евро, из которых 145 млн евро предназначены для Украины.
Всего с 2022 года Европейский Союз уже предоставил более 3 млрд евро помощи украинской энергетике. Отдельно почти 1 млрд евро было мобилизовано на экстренные закупки газа.
Оборудование, генераторы и экспорт электроэнергии
Через Механизм гражданской защиты ЕС Украине передали:
- более 11 тысяч генераторов;
- более 7 тысяч трансформаторов;
- шесть автотрансформаторов;
- сотни единиц другого энергетического оборудования.
Кроме того, ЕС увеличил мощности экспорта электроэнергии в Украину до 2,45 ГВт, что помогло стабилизировать энергосистему после массированных атак.
ЧС в энергетике
14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике в отдельных регионах из-за серьезных последствий российских атак и сложных погодных условий.
В ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде областей зафиксированы разрушения, раненые, а также масштабные аварийные отключения электроэнергии.
В Министерстве энергетики сообщили, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры Украина обратилась к Польше за аварийной помощью.