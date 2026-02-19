ua en ru
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине

США, Четверг 19 февраля 2026 18:58
UA EN RU
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал. Он отметил, что считал ее самой легкой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на заседании Совета мира в Вашингтоне.

Читайте также: В США перечислили реальные "достижения" Путина в войне

"Мы имеем первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась более сложной. Я думал, что это будет самая легкая", - сказал президент США.

Он добавил, что в войне никогда неизвестно, "что будет легко, а что - не очень".

Трамп и война в Украине

Напомним, попытки США ускорить заключение мирного соглашения между Россией и Украиной могут непреднамеренно создать условия для новой эскалации конфликта.

Американский сенатор Линдси Грэм убежден, что США должны значительно усилить давление на РФ, поскольку она не демонстрирует готовности к реальным переговорам. По его словам, одним из действенных шагов могло бы стать предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk.

Отметим, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в перспективе именно ООН сможет взять на себя ключевую роль в урегулировании мировых войн.

Переговоры в Женеве

В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны. Результаты этой встречи оказались неоднозначными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение политического блока вопросов было крайне непростым, хотя в военном направлении все три стороны продемонстрировали конструктивный подход.

Несмотря на определенный оптимизм в вопросах безопасности, издание Axios сообщает, что политическая часть переговоров фактически зашла в тупик.

В то же время в США дают более позитивную оценку результатам встречи, отмечая, что Украине и России удалось достичь "значительного прогресса" во время переговорного процесса в Женеве.

Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Аналитика
