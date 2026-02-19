Украина получит новые транши от ЕС в ближайшее время: заявление еврокомиссара
ЕС планирует выделить Украине дополнительные средства, кроме уже направленных 153 миллионов евро на 2026 год. Новые транши помощи будут объявлены вскоре.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.
По словам Лябиб, сумма в 153 миллиона евро является лишь первым выделением средств на текущий год. Эта сумма является базовой, от которой начинается дальнейшая поддержка.
"Мы, безусловно, объявим о других траншах позже. Я уверена, что мы сделаем это вскоре, учитывая потребности и суровую зиму, которую вы переживаете", - подчеркнула Аджа Лябиб.
Она добавила, что потребность в дополнительном финансировании обусловлена тяжелым зимним периодом и ударами по критической инфраструктуре. ЕС осознает критичность ситуации и готовит следующие решения о предоставлении финансового ресурса.
Помощь Украине и восстановление
Напомним, ранее в Европейском Союзе назвали главную задачу для восстановления украинской энергетики и инфраструктуры. Несмотря на сложную ситуацию, в ЕС положительно оценили, как Украина выполняет необходимые условия для получения дальнейшей финансовой поддержки, отметив отсутствие критических вопросов.
В то же время правительство и международные партнеры обсуждают риски сокращения гуманитарной помощи в 2026 году. В частности, анализируется потенциальное сокращение поддержки от США и меры, которые принимает украинская сторона для нивелирования этих последствий.
Всего с начала полномасштабного вторжения объемы поддержки остаются значительными - только на гуманитарные нужды Украины было направлено более 4,7 млрд евро.