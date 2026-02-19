ua en ru
Украина получит новые транши от ЕС в ближайшее время: заявление еврокомиссара

Украина, Четверг 19 февраля 2026 17:10
Украина получит новые транши от ЕС в ближайшее время: заявление еврокомиссара Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук, Роман Кот

ЕС планирует выделить Украине дополнительные средства, кроме уже направленных 153 миллионов евро на 2026 год. Новые транши помощи будут объявлены вскоре.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

По словам Лябиб, сумма в 153 миллиона евро является лишь первым выделением средств на текущий год. Эта сумма является базовой, от которой начинается дальнейшая поддержка.

"Мы, безусловно, объявим о других траншах позже. Я уверена, что мы сделаем это вскоре, учитывая потребности и суровую зиму, которую вы переживаете", - подчеркнула Аджа Лябиб.

Она добавила, что потребность в дополнительном финансировании обусловлена тяжелым зимним периодом и ударами по критической инфраструктуре. ЕС осознает критичность ситуации и готовит следующие решения о предоставлении финансового ресурса.

Помощь Украине и восстановление

Напомним, ранее в Европейском Союзе назвали главную задачу для восстановления украинской энергетики и инфраструктуры. Несмотря на сложную ситуацию, в ЕС положительно оценили, как Украина выполняет необходимые условия для получения дальнейшей финансовой поддержки, отметив отсутствие критических вопросов.

В то же время правительство и международные партнеры обсуждают риски сокращения гуманитарной помощи в 2026 году. В частности, анализируется потенциальное сокращение поддержки от США и меры, которые принимает украинская сторона для нивелирования этих последствий.

Всего с начала полномасштабного вторжения объемы поддержки остаются значительными - только на гуманитарные нужды Украины было направлено более 4,7 млрд евро.

