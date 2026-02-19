Украина получит новые транши от ЕС в ближайшее время: заявление еврокомиссара

ЕС планирует выделить Украине дополнительные средства, кроме уже направленных 153 миллионов евро на 2026 год. Новые транши помощи будут объявлены вскоре.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

По словам Лябиб, сумма в 153 миллиона евро является лишь первым выделением средств на текущий год. Эта сумма является базовой, от которой начинается дальнейшая поддержка.

"Мы, безусловно, объявим о других траншах позже. Я уверена, что мы сделаем это вскоре, учитывая потребности и суровую зиму, которую вы переживаете", - подчеркнула Аджа Лябиб.

Она добавила, что потребность в дополнительном финансировании обусловлена тяжелым зимним периодом и ударами по критической инфраструктуре. ЕС осознает критичность ситуации и готовит следующие решения о предоставлении финансового ресурса.