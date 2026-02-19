Гуманитарная помощь Украине на 4,7 млрд евро: в ЕС раскрыли, на что пошли средства
Помощь Европейского Союза сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержки энергетической устойчивости в условиях зимы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.
По ее словам, поддержка ЕС направлена на такие ключевые сектора, как здравоохранение, жилье, водоснабжение, санитария и гигиена.
Важными направлениями также остаются защита гражданских, образование в условиях чрезвычайных ситуаций и гуманитарное разминирование.
Особое внимание еврокомиссар уделила подготовке к зимнему периоду. Она подчеркнула, что помощь включает все необходимое, чтобы украинцы смогли выдержать морозную зиму.
В частности, речь идет о поставках продуктов питания, спальных мешков, обеспечение жильем и, безусловно, передачу генераторов и многих других вещей, критических для выживания в холода.
Аджа Лябиб также привела данные по объемам финансирования. С начала полномасштабной войны ЕС вместе с государствами-членами выделил на гуманитарную помощь уже 4,7 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро предоставила непосредственно Европейская комиссия.
В целом же совокупная поддержка Украины, включающая финансовую, военную, гуманитарную помощь и помощь беженцам, сейчас достигла 193 миллиардов евро.
План финансирования Украины
Украина остро нуждается в финансовой помощи от западных партнеров, ведь дефицит государственного бюджета оценивается примерно в 60 млрд долларов.
Ранее лидеры ЕС неоднократно подтверждали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
В январе Еврокомиссия представила план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. По плану, 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева.
После этого в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро.
Уже 11 февраля стало известно, что Европейский парламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.