"Хороший пример": в ЕС оценили опыт Украины в реагировании на гуманитарные кризисы

Опыт Украины в реагировании на гуманитарные кризисы является очень ценным для Европы и хорошим примером для подражания.

"Опыт Украины действительно очень ценен. Это хороший пример для подражания. Мы многому научимся от украинцев благодаря вашей стойкости. Недавно я посетила центры несокрушимости, которые являются уникальными. Мы оказываем помощь 800 таким центрам", - сказала Лябиб.

По ее словам, это хороший пример того, как реагировать на многие чрезвычайные ситуации, иметь такие палатки, способные принять сотни граждан для питания, электроснабжения, социальной помощи, психологической поддержки и тому подобное.

"Это очень важно и поучительно для нас. Мы уже обмениваемся лучшими практиками. И вы должны знать, что Украина не только получает нашу поддержку в области гражданской защиты. Она также делает свой вклад", - добавила еврокомиссар.

Она отметила, что с момента присоединения Украины к Механизму гражданской защиты Киев предоставил девять средств реагирования в европейский фонд гражданской защиты. К ним относятся бригады скорой медицинской помощи, дезактивации, борьбы с лесными пожарами и поисково-спасательные службы в городах.

"И вы уже делаете свой вклад, например, в 2023 году во время землетрясения в Турции вы направили в Турцию поисково-спасательную службу, что свидетельствует о том, что мы многому научимся и уже многому учимся у вас", - добавила Лябиб.