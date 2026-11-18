В некоторых громадах Киевской области проблемы со светом: предупреждение и советы ДТЭК
Из-за атак РФ на энергообъекты сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в двух громадах Киевской области. В ДТЭК предупредили, к чему готовиться и как лучше действовать, если свет исчез.
Подробнее о ситуации с отключениями в Яготинской и Броварской громадах, а также советах специалистов местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Яготинская громада
Согласно публикации пресс-службы ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook, сложной ситуация с электроснабжением остается в Яготинской городской территориальной громаде (в Бориспольском районе Киевской области).
Сообщается, что энергетикам уже удалось:
- выполнить ряд ремонтов;
- перезаживить часть потребителей - чтобы перевести их на стабилизационные графики.
"Для громады разработали графики по схеме по меньшей мере "3 часа со светом - 9 часов без света", - уточнили в ДТЭК.
В то же время отмечается, что враг продолжает прицельно атаковать энергообъекты.
"Некоторые из них подвергаются повторным ударам уже второй раз за месяц. Также повреждена рабочая машина", - поделились в компании.
Уточняется, что новые повреждения усложняют возобновление электроснабжения.
"Спасибо жителям за терпение и понимание. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом", - подчеркнули в ДТЭК.
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Броварская громада
Ситуация с электроснабжением в Броварской громаде, по данным пресс-службы ДТЭК Киевские региональные электросети, также остается сложной.
Украинцам напомнили, что постоянные вражеские атаки на энергообъекты:
- нарушают работу энергосистемы;
- оставляют жителей без света.
При этом энергетики "продолжают восстановительные работы на поврежденных объектах".
Жителей громады предупредили, что во время ремонтных работ "будут происходить кратковременные отключения электроэнергии в течение дня".
"Несмотря на все трудности, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и заживить всех клиентов. Благодарим жителей Броварской громады за терпение и понимание", - добавили в ДТЭК.
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Как действовать, если свет исчез
В ДТЭК Киевские региональные электросети признали, что из-за вражеских обстрелов "сети работают на пределе возможностей".
"Когда свет появляется, все сразу включают электроприборы и из-за такой перегрузки могут возникать аварии", - напомнили украинцам.
Сообщается также, что "часто проблемы происходят в сетях внутри самого дома" (за них отвечают ОСМД/ЖСК/ЖЭК/управляющая компания).
Если свет исчез, специалисты советуют - чтобы поскорее узнать причину и сообщить об аварийной ситуации - сделать три простых шага:
- проверить на официальном сайте ДТЭК или в чат-боте - есть ли сейчас стабилизационные или экстренные отключения;
- если отключений нет - обратиться к своему ОСМД, ЖСК, ЖЭКу или управляющей компании (они должны проверить, все ли исправно именно в вашем доме или жилом комплексе);
- если с внутридомовыми сетями все в порядке - ОСМД должно обратиться к оператору системы распределения (дальше за проверку возьмутся энергетики ДТЭК).
Что делать, если пропал свет - алгоритм от ДТЭК (инфографика: facebook.com/dtekkrem)
В компании заметили, что соблюдение столь простого порядка действий поможет специалистам - бригады не будут терять время на проверку домов и смогут быстрее чинить серьезные аварии.
"Это ваша реальная помощь, чтобы свет быстрее вернулся к тем, кто его очень ждет", - подытожили в ДТЭК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое очереди отключений электроэнергии, какие бывают типы отключений (когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).
Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня.
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