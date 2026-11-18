Из-за атак РФ на энергообъекты сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в двух громадах Киевской области. В ДТЭК предупредили, к чему готовиться и как лучше действовать, если свет исчез.

Подробнее о ситуации с отключениями в Яготинской и Броварской громадах, а также советах специалистов местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Яготинская громада

Согласно публикации пресс-службы ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook, сложной ситуация с электроснабжением остается в Яготинской городской территориальной громаде (в Бориспольском районе Киевской области).

Сообщается, что энергетикам уже удалось:

выполнить ряд ремонтов;

перезаживить часть потребителей - чтобы перевести их на стабилизационные графики.

"Для громады разработали графики по схеме по меньшей мере "3 часа со светом - 9 часов без света", - уточнили в ДТЭК.

В то же время отмечается, что враг продолжает прицельно атаковать энергообъекты.

"Некоторые из них подвергаются повторным ударам уже второй раз за месяц. Также повреждена рабочая машина", - поделились в компании.

Уточняется, что новые повреждения усложняют возобновление электроснабжения.

"Спасибо жителям за терпение и понимание. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом", - подчеркнули в ДТЭК.

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Броварская громада

Ситуация с электроснабжением в Броварской громаде, по данным пресс-службы ДТЭК Киевские региональные электросети, также остается сложной.

Украинцам напомнили, что постоянные вражеские атаки на энергообъекты:

нарушают работу энергосистемы;

оставляют жителей без света.

При этом энергетики "продолжают восстановительные работы на поврежденных объектах".

Жителей громады предупредили, что во время ремонтных работ "будут происходить кратковременные отключения электроэнергии в течение дня".

"Несмотря на все трудности, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и заживить всех клиентов. Благодарим жителей Броварской громады за терпение и понимание", - добавили в ДТЭК.

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Как действовать, если свет исчез

В ДТЭК Киевские региональные электросети признали, что из-за вражеских обстрелов "сети работают на пределе возможностей".

"Когда свет появляется, все сразу включают электроприборы и из-за такой перегрузки могут возникать аварии", - напомнили украинцам.

Сообщается также, что "часто проблемы происходят в сетях внутри самого дома" (за них отвечают ОСМД/ЖСК/ЖЭК/управляющая компания).

Если свет исчез, специалисты советуют - чтобы поскорее узнать причину и сообщить об аварийной ситуации - сделать три простых шага:

проверить на официальном сайте ДТЭК или в чат-боте - есть ли сейчас стабилизационные или экстренные отключения;

- есть ли сейчас стабилизационные или экстренные отключения; если отключений нет - обратиться к своему ОСМД, ЖСК, ЖЭКу или управляющей компании (они должны проверить, все ли исправно именно в вашем доме или жилом комплексе);

- обратиться к своему ОСМД, ЖСК, ЖЭКу или управляющей компании (они должны проверить, все ли исправно именно в вашем доме или жилом комплексе); если с внутридомовыми сетями все в порядке - ОСМД должно обратиться к оператору системы распределения (дальше за проверку возьмутся энергетики ДТЭК).

Что делать, если пропал свет - алгоритм от ДТЭК (инфографика: facebook.com/dtekkrem)

В компании заметили, что соблюдение столь простого порядка действий поможет специалистам - бригады не будут терять время на проверку домов и смогут быстрее чинить серьезные аварии.

"Это ваша реальная помощь, чтобы свет быстрее вернулся к тем, кто его очень ждет", - подытожили в ДТЭК.