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Россия рассматривает зимний период как наибольшее окно возможностей и может активизировать набор в армию на фоне рекордных потерь. Украина тем временем готовится к сложной зиме, а Минобороны работает над правилами справедливой мобилизации.

О перспективах войны, изменениях мобилизации и бронирования, дефиците оборонного бюджета и создании Космических сил ВСУ до 2027 года – в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Главное:

Перспективы мира . Вениславский невысоко оценивает шансы на устойчивый мир до окончания зимы: Россия рассчитывает добиться уступок ударами по инфраструктуре.

. Вениславский невысоко оценивает шансы на устойчивый мир до окончания зимы: Россия рассчитывает добиться уступок ударами по инфраструктуре. Потери в РФ . Ежемесячные потери врага превысили 40 тысяч человек (на отдельных участках — 1 к 50-70 в пользу ВСУ), поэтому на протяжении 1-2 месяцев Кремль может усилить мобилизацию.

. Ежемесячные потери врага превысили 40 тысяч человек (на отдельных участках — 1 к 50-70 в пользу ВСУ), поэтому на протяжении 1-2 месяцев Кремль может усилить мобилизацию. Мобилизация . По словам депутата, ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек. Комитет до сих пор ждет от Минобороны пакета законопроектов по мобилизации и СЗЧ.

. По словам депутата, ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек. Комитет до сих пор ждет от Минобороны пакета законопроектов по мобилизации и СЗЧ. Финансирование обороны . Потребности сектора безопасности и обороны, по его оценке, в четыре-пять раз превышают средства, которые государство может выделить.

. Потребности сектора безопасности и обороны, по его оценке, в четыре-пять раз превышают средства, которые государство может выделить. Новые реактивные дроны . По словам Вениславского, Россия проводит опытное испытание "Герани-6", которая сможет развивать скорость до 1000 км/ч.

. По словам Вениславского, Россия проводит опытное испытание "Герани-6", которая сможет развивать скорость до 1000 км/ч. Космические силы и собственный Starlink. Депутат допускает формирование Космических сил до конца 2027 года. Украинские команды, по его словам, уже работают над аналогом Starlink.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби и последние заявления Кремля в очередной раз засвидетельствовали: Москва не отказалась от своих максималистских ультиматумов. Период с ноября по март в российском командовании традиционно рассматривают как главное окно возможностей, чтобы за счет ударов по энергетике и раскачивания внутренних конфликтов истощить украинский тыл.

Когда продвижение противника на фронте ограничено, а его ежемесячные потери превышают 40 тысяч солдат, главным инструментом принуждения Киева к уступкам снова становится война против гражданской инфраструктуры.

Для Украины это означает необходимость проходить самые сложные месяцы года с максимальным напряжением внутренних ресурсов. В парламенте уже фиксируют первые результаты проверок ТЦК и ВВК и ждут от правительства законопроектов для более справедливой мобилизации.

Зимние планы России и перспективы мира

– Какие угрозы от России и каковы ее планы на ближайшие месяцы на фронте? И связаны ли их действия в смысле ударов по нашей энергетике и инфраструктуре с их замыслом на фронте?

– Россия ничего не делает выборочно. У нее есть план, который она системно реализует. Цель России – заставить Украину капитулировать, согласиться на мир на условиях, которые она декларирует. Если оценить заявления представителей кремлевского режима после второго раунда переговоров в Абу-Даби, то Путин заявляет свои максималистские требования – это полная оккупация Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. То есть ничего нового.

Поскольку фактически с начала этого года на фронте у россиян нет не только оперативных, но и даже тактических успехов – продвижение происходит в пределах кил-зоны, серой зоны, – они понимают, что достичь желаемых результатов на поле боя военным путем пока не удается.

По официальной статистике потери россиян на отдельных направлениях фронта сейчас соотносятся с потерями Сил обороны Украины уже даже не как один к десяти, а один к нескольким десяткам. Иногда этот показатель доходит фактически до полусотни и более: на одного потерянного нами военнослужащего приходится 50-70 их.

Они пытаются любыми способами и средствами оккупировать максимальное количество территорий перед тем, как состоится какой-то прогресс в мирном диалоге.

Но я достаточно пессимистично оцениваю, к сожалению, пока вероятность достижения каких-то стабильных условий прекращения войны и справедливого мира до завершения зимнего, отопительного периода. Потому что Россия делает ставку на то, чтобы народ Украины был на грани выживания. И они надеются, что это побудит украинскую власть – президента, главнокомандующего, парламент – идти на уступки.

Но наш народ демонстрирует стойкость уже на протяжении пяти лет. Я думаю, что и на этот раз украинцев точно не сломят очередные террористические действия РФ. Безусловно, она будет продолжать уничтожать нашу критическую инфраструктуру, объекты электроснабжения и теплоснабжения. Поэтому зима, как и прогнозировалось, будет непростой.

Нам есть чем отвечать, и я думаю, что мы будем это делать систематически. Но, я думаю, вероятность того, что в ближайшее время будет достигнуто какое-то мирное урегулирование, не очень высока.

Фото: Федор Вениславский (инфографика РБК-Украина)

– То есть пока мы делаем прогнозы до весны?

– По данным наших разведывательных органов, Россия практически каждый год использует один и тот же сценарий. Она пытается использовать зиму, чтобы нанести максимальный ущерб экономике Украины и объектам критической инфраструктуры. И, соответственно, рассматривают зимний период, ноябрь – март, как наибольшее окно возможностей для достижения своих гибридных целей.

Россия не отказывается и от второй составляющей своей войны, а именно от внутренней дестабилизации в Украине. И даже когда те информационные спецоперации, которыми Россия управляет со своей территории, не достигают целей, противник очень умело использует любые ситуации, которые возникают у нас внутри: конфликты с ТЦК, эта ситуация в Петропавловской Борщаговке.

Была ли она заранее срежиссирована Россией, – пока таких доказательств нет, но противник очень умело использовал это в своих пропагандистских информационных ресурсах, продемонстрировав, что в Украине есть определенные проблемы.

Из того, что мы наблюдаем на фронте, пока не просматривается какая-то динамика в достижении Россией своих целей военным путем. Поэтому она, безусловно, будет максимально усиливать эти удары по территории Украины, по мирным населенным пунктам, по мирным объектам, которые не имеют никакого отношения к войне.

Хотя в их пропаганде они всегда привязывают это к войне. Я мониторю их информационные ресурсы: наверное, последние два года они пытаются хотя бы в глазах внутреннего потребителя оправдать то, что наносят удары по больницам, школам, объектам культурного наследия...

– По мостам…

– Они говорят, что эти мосты – Северный, Южный – якобы используются для военной логистики.

Последние дни, даже когда шли переговоры, лишь подтверждают, что Россия не собирается останавливаться. Заявления и Путина лично, и его ближайшего окружения свидетельствуют о том, что от максималистских целей Россия не отказывается.

Тот же Рябков, которого включили в состав переговорной группы, фактически озвучил ультиматум не для Украины, а для стран Европейского Союза, для НАТО – границы и конфигурация 97-го года, и они это постоянно повторяют. То есть сейчас они пытаются использовать эти переговоры и войну для достижения своих геостратегических целей. Они хотят в очередной раз принять участие в перераспределении зон влияния в мире.

– На протяжении нескольких месяцев было немало обсуждений, предположений и версий относительно возможности новой волны открытой мобилизации в России. На данный момент есть ли какие-то признаки, что Путин все же будет проводить новую волну мобилизации? И если в целом говорить, при каких условиях это возможно?

– Во-первых, точно идут скрытые мобилизационные мероприятия: как непосредственная мобилизация военнообязанных, так и максимальное привлечение различных рекрутинговых, мотивационных способов, чтобы привлечь в вооруженные силы РФ максимальное количество людей.

Во-вторых, Россия массово работает над привлечением иностранцев. Со всех уголков Азии, Африки и Латинской Америки россияне вербуют боевиков, которые фактически становятся пушечным мясом.

По данным наших разведок, Путин пытался и сейчас пытается избегать открытых широких волн мобилизации. Если у них будет сохраняться такая же динамика потерь и их пополнения, то, я думаю, Россия будет вынуждена в среднесрочной перспективе – то есть в течение пары месяцев – либо более скрыто, но массово, либо открыто задействовать мобилизационные мероприятия.

Потому что те рекрутинговые и мобилизационные мероприятия, которые они сейчас задействуют, не обеспечивают пополнение потерь, которые Россия несет ежемесячно. А их потери уже превысили 40 тысяч в месяц.

Если посмотреть результаты тех хакерских атак, благодаря которым стали известны реальные безвозвратные потери в РФ – там их насчитывают уже около 400 тысяч – то, учитывая соотношение убитых и раненых, их общие потери уже точно превышают миллион, возможно – и более полутора миллионов.

Это колоссальные потери, но пополнить их без каких-то более решительных, жестких действий они не могут. Они сейчас пытаются интенсифицировать рекрутинговые механизмы, но эти способы, по данным наших разведывательных органов, уже не удовлетворяют их командование. Поэтому я думаю, что достаточно высока вероятность того, что в течение месяца-двух они могут усилить мобилизационные мероприятия.

Фото: Федор Вениславский (инфографика РБК-Украина)

Изменения в армии и мобилизации

– Что реально изменилось в управлении фронтом после смены военного руководства летом? Какие проблемы, возможно, уже удалось решить, а какие еще остаются?

– Вооруженные силы – это довольно инертная система, которую сложно очень быстро изменить. Новый главнокомандующий Драпатый декларирует курс на большую децентрализацию и самостоятельность командующих корпусов, группировок войск в их зоне ответственности, чтобы они сами принимали решения, а также создал механизмы, при которых граждане Украины, которые мобилизуются или рекрутируются в Вооруженные силы, более равномерно распределяются между военными формированиями, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Это плюс.

Но сказать, что произошли какие-то радикальные изменения и они уже сказались на результатах наших оборонительных или наступательных операций, я пока не готов. Я не вижу таких системных изменений и не готов говорить, что они есть и на каком они этапе.

На заседании нашего комитета были и главнокомандующий, и начальник Генерального штаба, которые рассказывали о планах, но надо понимать, что после смены главнокомандующего прошел еще очень короткий срок. И, как я уже сказал, инерция не всегда позволяет быстро достичь тех целей, которые декларируют военные руководители.

Я думаю, что налаженная система военного управления стабилизировала фронт в конце 2024 года, и в 25-м и 26-м годах конфигурация линии фронта не претерпела каких-то радикальных, глобальных изменений, которые бы свидетельствовали о стратегическом переломе в пользу той или иной стороны.

Происходит плановая смена командования так, как это видит Драпатый: мы видим, что идет смена очень многих командующих родов и видов войск, будут ли еще изменения – посмотрим. Я думаю, что надо дать время хотя бы до конца года, чтобы мы уже видели, к чему это все привело и какие результаты мы получим.

– В октябре главнокомандующий Михаил Драпатый издал приказ об организации работы ТЦК и СП и отдельно усилил контроль за ВВК. В вашем комитете уже есть данные о практических результатах этих решений? Возможно, комитет располагает данными о том, как изменилась статистика правонарушений во время мобилизации или, например, уменьшилось ли количество случаев призыва непригодных к военной службе людей?

– Да, у нас в комитете есть подробная информация об этих процессах. На прошлой неделе состоялось заседание двух подкомитетов – моего и подкомитета по вопросам человеческого капитала, который возглавляет моя коллега Соломия Бобровская.

В закрытом режиме мы заслушивали начальника Главного управления персонала Генерального штаба Украины, представителей Департамента мобилизации Министерства обороны Украины, заместителя министра обороны Украины и представителей некоторых корпусов. И также на прошлой неделе было закрытое заседание, на котором у нас присутствовали начальник штаба и заместитель командующего Сухопутных войск, которые отвечают за систему мобилизации.

Есть определенные изменения в динамике мобилизационных процессов, в частности и в том, о чем вы спросили: – усиление контроля за ВВК и их ответственности – чтобы они не признавали годными к военной службе тех, кто не может выполнять боевые задачи.

Необходимый количественный показатель уже более года держится на уровне плюс-минус 30 тысяч в месяц – столько путем мобилизации привлекается людей в войска. Но среди этих 30 тысяч была довольно немалая часть военнослужащих, которые либо по возрасту, либо по состоянию здоровья не могли реально выполнять боевые задачи.

Поэтому эти меры, о которых вы спрашиваете, дали свой результат: доля годных к военной службе и выполнению боевых задач растет. Соответственно, доля тех, кто может быть привлечен только к выполнению задач в тылу или в подразделениях обеспечения, снижается.

Есть определенные установленные пропорции, которых придерживаются – я их озвучивать не могу, потому что это информация с закрытым доступом. Но в целом благодаря повышению качества состава мобилизованных граждан Украины, которые могут быть реально привлечены к боевым действиям, мы удовлетворяем потребности, которые формирует Генеральный штаб. То есть новых системных проблем с мобилизацией сейчас не возникло: те, которые были, не исчезли, но новых не появилось.

Удалось ли снизить уровень конфликтности? Да, удалось. Это можно увидеть даже по результатам мониторинга открытых источников информации. Конфликты, связанные с так называемой "бусификацией" – когда на улицах военнообязанных или всех подряд – хватали и сажали в микроавтобусы, практически сошли на нет.

К мобилизационным мероприятиям привлечены военнослужащие Военной службы правопорядка – я надеюсь, что в ближайшее время они станут Военной полицией. И все это в комплексе снизило уровень конфликтов и нарушений в процессе мобилизации со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В целом мы имеем хорошую динамику.

Но мы все еще ожидаем от Министерства обороны Украины наработанных законопроектов, которые Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду, где должны быть предложения и меры, которые сделали бы мобилизацию более справедливой. Министерство обороны должно наработать алгоритмы, которые будут восприняты обществом как более справедливые с точки зрения мобилизационных мероприятий. Пока их комитету не представили. Когда представят – думаю, сможем их обсудить.

– То есть те изменения, о которых говорят в контексте мобилизации и которые якобы готовит Минобороны – вы ожидаете, что это будет пакет законопроектов?

– Решить проблемные вопросы мобилизации без комплексного подхода мы не можем. Поэтому, безусловно, мы ожидаем ряд законопроектов, которые будут касаться и более системного решения вопросов СЗЧ, и вопросов, связанных с мобилизационными мероприятиями.

К сожалению, у нас сложилась ситуация, когда мобилизационные мероприятия осуществляются очень узким кругом субъектов. То есть в мобилизации участвуют военнослужащие ТЦК и СП, хотя это не является свойственной им функцией – у них несколько другие задачи: обеспечивать прохождение ВВК, распределение между военными формированиями, учебными центрами и тому подобное. Но их фактически сделали главными исполнителями всех мобилизационных мероприятий, отсюда и такая конфликтная ситуация и небольшое количество желающих проходить военную службу в составе ТЦК и СП.

Кроме того, к этому присоединяется Национальная полиция, но ее работники тоже не очень хотят участвовать в этих мероприятиях. И здесь есть абсолютно справедливые оговорки со стороны руководства Национальной полиции и Министерства внутренних дел: полиция должна восприниматься гражданами как орган, который обеспечивает их права.

А когда полиция присоединяется к мобилизационным мероприятиям, то граждане уже не всегда воспринимают полицию как орган, к которому можно обратиться в случае каких-то правонарушений, которым они подверглись.

То есть у нас есть два субъекта – ТЦК и СП и Национальная полиция – которые обеспечивают практически всю мобилизационную работу. А закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что к этой работе должны быть привлечены все: начиная со всех центральных органов исполнительной власти – министерств, других центральных органов – и заканчивая органами местного самоуправления, социальной защиты населения, здравоохранения, образования и так далее.

Но мы имеем ситуацию, когда они от этого самоустранились. И это уже вопрос того, как вертикаль исполнительной власти, Кабинет министров, может заставить те органы, которые по закону должны участвовать в мобилизационной работе, выполнять свои обязанности.

Но, безусловно, нужны и определенные изменения в правах и обязанностях этих субъектов. Поэтому мы от Кабинета министров и Министерства обороны ожидаем комплексного подхода, чтобы все эти вопросы были решены системно, а не точечными решениями.

– Поступали ли в ваш комитет предложения по пересмотру нижней или верхней границы мобилизационного возраста? И в целом какова позиция большинства в комитете по этому вопросу?

– Пока никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Стандартный диапазон остается неизменным – 25-60 лет. Понятно, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше.

В то же время закон "О воинской обязанности и военной службе" и закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно. Поэтому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит.

Позиция Генерального штаба, Министерства обороны и главнокомандующего Вооруженных сил заключается в том, чтобы привлекать к военной службе тех, кто способен выполнять служебные задачи. Но это не означает, что кого-то вообще не будут мобилизовывать.

Пока комитет не рассматривает даже идей по уменьшению или увеличению мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент они бы не имели.

Можно посмотреть, с какими трудностями принимаются решения – даже те, что идут на пользу нашим военнослужащим – и какая риторика звучит от отдельных коллег в парламенте. Например, мы рассматривали такой чувствительный аспект отсрочки от призыва на военную службу, как обучение.

По сравнению с довоенным периодом стремительно растет количество граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые вдруг стали студентами, учениками или лицеистами специальных профессионально-технических учебных заведений. В то же время это законное основание для получения отсрочки от призыва. Когда мы только дискутировали эти вопросы в парламенте, отдельные коллеги говорили, что нельзя так поступать с "детьми", которым 25-45 лет, потому что это негативно повлияет на их морально-психологическое состояние. К сожалению, популизм в парламенте превалирует.

Что меняется в бронировании

– Правительство недавно снова пересмотрело критерии и правила бронирования. Вы критиковали подготовку этих изменений из-за отсутствия надлежащих консультаций с комитетом. Как вы в целом оцениваете уже принятые изменения и что, по вашему мнению, еще нужно пересмотреть?

– Я вместе с другими коллегами, прежде всего из нашего комитета, критиковал Кабинет министров из-за того, что правительство не консультировалось с нашим профильным комитетом, к полномочиям которого относится, в частности, и согласование таких вопросов. Однако Кабинет министров разработал постановление, почему – нам причины понятны.

Мы понимаем – и это действительно проблема – что бронирование, которое должно было быть механизмом обеспечения нормального функционирования экономики, частично превратилось в бизнес по зарабатыванию денег на гражданах, которые не хотят идти в Вооруженные силы и ищут возможность получить бронирование. Есть ряд предприятий, которые фактически за деньги обеспечивали гражданам бронирование, поскольку имеют статус критических.

Поэтому логика правительства понятна: пересмотреть критерии критичности, выяснить, кто ими злоупотребляет, и сделать невозможными такие злоупотребления. Но нельзя применять одну мерку ко всем субъектам и просто уменьшать для всех количество забронированных на определенный процент, чтобы этих людей можно было мобилизовать в Вооруженные силы.

По моему мнению, конечный вариант более взвешенный: для предприятий оборонно-промышленного комплекса он предусматривает уменьшение доли забронированных со 100 до 95 процентов. В то же время те, кто получил статус критичности и прошел проверку, сохраняют возможность работать в нынешнем формате.

В целом идея пересмотреть критерии правильна, ведь количество забронированных растет очень стремительно, и это, безусловно, в том числе является и следствием злоупотреблений. Но здесь должны были бы активнее работать и Государственное бюро расследований, Национальная полиция и другие правоохранительные органы: разоблачать конкретные случаи злоупотреблений и привлекать виновных к ответственности. Это было бы тоже сдерживающим фактором для тех, кто хочет превратить бронирование в способ заработка.

Думаю, в конечном виде постановление обеспечит тот баланс, о котором я говорю. В то же время мы и дальше будем работать над тем, чтобы не нанести вреда прежде всего предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

– То, что мы сейчас видим от правительства – это уже финальный вариант или документ еще будут дорабатывать?

– Мы живем в очень динамичных условиях, поэтому говорить об окончательном варианте довольно сложно. Но, думаю, критерии, заложенные в постановлении Кабинета министров о бронировании, а также работа координационного центра, который будет вырабатывать методологические рекомендации по отнесению предприятий к критическим, должны выровнять ситуацию и минимизировать злоупотребления.

В среднесрочной перспективе это, вероятно, будет последний вариант. Если же в процессе работы обнаружатся недостатки, их будем устранять.

Фото: Федор Вениславский (инфографика РБК-Украина)

Реформа СБУ и кадровые вопросы в Минобороны

– Недавно вы анонсировали заслушивание в комитете исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада. Состоялась ли эта встреча? Если да, что вы можете о ней сказать и каковы ваши впечатления?

– Разговор состоялся во вторник (10 ноября, – ред.) на закрытом заседании комитета. Господин Поклад рассказал о ситуации с его подчиненными, которые являются фигурантами дела "Карфаген" – их отстранили от исполнения обязанностей.

В такой позорной ситуации, которую разоблачили сотрудники Национального антикоррупционного бюро и установили факты преступных действий, в частности со стороны работников Службы безопасности Украины, трудно было ожидать от исполняющего обязанности главы СБУ каких-то аргументов в оправдание себя или Службы. Мы заслушали его доклад в закрытом режиме, поэтому распространять его содержание я, конечно, не могу.

Единственное, что могу сказать: по итогам этого заседания и дискуссии на комитете мы получили заверение исполняющего обязанности главы СБУ, что он поддерживает глубокую реформу Службы безопасности Украины. Речь идет о том, чтобы окончательно лишить СБУ полномочий, которые позволяют привлекать ее к экономическим сферам, и чтобы Служба наконец стала сугубо контрразведывательным органом, который обеспечивает национальную безопасность Украины.

В комитете уже продолжается работа над тем, чтобы превратить имеющиеся наработки по правовому статусу СБУ в финальный законопроект, который станет законом и запустит реформу. Это должно, в частности, помочь избегать угроз вроде тех, которые мы видим в деле "Карфаген".

Однако в условиях войны к такой реформе нужно подходить очень взвешенно. В составе Службы безопасности есть две важные компоненты: одна обеспечивает выполнение боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения и за ней, другая – предотвращает террористические намерения агентов врага внутри страны и противодействует искусственному раскачиванию внутриполитической стабильности. Эти функции СБУ должна продолжать выполнять, поэтому к любым реформам мы будем подходить очень осторожно.

В то же время я также не поддерживаю полное открытие деклараций работников Службы безопасности Украины, поскольку это создает очень большие риски. По моему мнению, должен существовать закрытый контур, к которому, безусловно, будут иметь доступ работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Они смогут проверять образ жизни, уровень и обоснованность доходов работников СБУ, но эта информация точно не должна быть в открытом доступе.

Комитет также поддерживает такую идею. Поэтому при рассмотрении соответствующих законодательных инициатив мы будем стараться создать защищенные контуры, которые, с одной стороны, не позволят работникам СБУ или разведывательных органов получать на своих должностях доходы, кроме заработной платы, участвовать в коррупционных схемах, а с другой – обезопасят их от раскрытия информации, которую может использовать враг.

– Ваша коллега в парламенте Марьяна Безуглая в интервью РБК-Украина предположила, что до конца этого года или уже весной 2027 года могут сменить министра обороны Евгения Хмару. Действительно ли такие обсуждения где-то ведутся и есть ли, по вашему мнению, основания говорить о возможной замене министра?

– По моему мнению, министр сегодня демонстрирует очень системную работу в Министерстве обороны. Продолжается поиск наиболее эффективных руководителей отдельных направлений – буквально на днях был назначен еще один заместитель министра. Слухов о замене Евгения Хмары я не слышал. А попытки подавать какие-то слухи как будущие планы президента и Верховной Рады по смене руководителей силовых структур, к сожалению, в условиях войны враг использует, чтобы ослабить нашу обороноспособность.

Поэтому комментировать слухи не хочу. Никакой достоверной информации об угрозе пребыванию Евгения Хмары на посту министра я не слышал. В условиях войны оценивать эффективность деятельности министра стоит хотя бы после года его работы на должности. Поэтому, думаю, в этом году радикальные изменения в руководстве Министерства обороны или в военном руководстве крайне маловероятны.

Оборонный бюджет и возможности украинского ОПК

– В проекте бюджета к первому чтению на нужды Сил безопасности и обороны предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. Достаточно ли в этой сумме средств для финансирования потребностей Вооруженных сил? Что может остаться недофинансированным и, если средств будет не хватать, за счет чего это можно закрыть?

– Конечно, нет. Этих денег недостаточно, чтобы обеспечить эффективное функционирование сектора безопасности и обороны на том уровне, который бы нас удовлетворял. Конечно, возможности России и Украины несопоставимы, но когда военный бюджет страны-агрессора в разы или даже в десятки раз превышает наш – очевидно, что наших ресурсов недостаточно.

К тому же фактически все пять лет полномасштабной войны при рассмотрении бюджетной декларации и потребностей Министерства обороны и других составляющих сектора безопасности и обороны – разведок, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии – мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией: реальные потребности сектора безопасности и обороны в четыре-пять раз превышают объем средств, который мы можем выделить.

В то же время всю доходную часть государственного бюджета – то есть все доходы, которые государство собирает – мы направляем исключительно на сектор безопасности и обороны. Все остальные сферы – социальная защита, образование, культура, наука, медицина и так далее – финансируются за счет внешних донорских поступлений или внешних заимствований.

Прежде всего благодаря усилиям президента, правительства и парламентской дипломатии мы добились, чтобы часть средств, которые предоставляют партнеры, можно было тратить и на сектор безопасности и обороны. Ведь в 2022, 2023 и 2024 годах грантовая или безвозвратная финансовая помощь партнеров имела ограничения: ее нельзя было использовать на оборону – только на гуманитарные и социальные программы. Даже из того еврокредита на 90 миллиардов часть средств направляют на сектор безопасности и обороны.

Если посмотреть на тематику встреч президента, деньги – вопрос номер один, потому что потребности сектора безопасности и обороны значительно превышают наши возможности. Поэтому мы совместными усилиями ищем любые финансовые ресурсы, которые могут усилить наш оборонно-промышленный комплекс.

Динамика очень хорошая: инновационные решения, которые мы можем оперативно испытывать в реальных боевых условиях, делают наработки нашего ОПК и наших производителей очень интересными для партнеров.

– Если говорить о тенденциях и прогнозе по нашему ОПК в 2027 году, то в каких направлениях Украина сможет полностью покрывать потребности военных, а где все еще будет оставаться серьезная зависимость от иностранных технологий и комплектующих?

Фото: Федор Вениславский (инфографика РБК-Украина)

– Сегодня Украина способна самостоятельно обеспечивать себя практически всеми средствами поражения, которые используют Вооруженные силы – за исключением систем противовоздушной обороны и, наверное, авиационной компоненты. То есть возможности нашего оборонно-промышленного комплекса ограничиваются прежде всего возможностями бюджета.

Дронов мы уже можем производить не просто в разы, а, наверное, в десятки раз больше, чем государство способно профинансировать и закупить для нужд обороны. Имеем много инновационных наработок в сфере мидл-страйков, дип-страйков, ракетного вооружения, способного наносить удары вглубь территории врага.

Есть инновационные разработки в сфере лазерного оружия, активно работаем над производством боеприпасов. В то же время артиллерийская война уже не такая интенсивная, как в 2022-2024 годах, и сейчас преобладают именно дроновые средства. Но мы продолжаем работать и над выстрелами 122-го, 152-го и 155-го калибра. Что касается 155-го калибра, определенная зависимость от партнеров все еще сохраняется: мы освоили его производство, но наших возможностей пока недостаточно, чтобы закрыть все потребности.

Ключевая зависимость – системы противовоздушной обороны, которые способны противодействовать баллистическим ракетам. К сожалению, есть лишь одна апробированная система, которая продемонстрировала такой результат – Patriot PAC-3. Другая критическая зависимость – ракеты для систем ПВО, в частности класса "земля – воздух" и "воздух – воздух".

Есть задача компенсировать эту зависимость собственными производственными возможностями. Но это не так быстро, как хотелось бы, ведь речь идет об очень высокотехнологичных, дорогих решениях, которые требуют времени.

– Что сейчас сдерживает массовое применение реактивных дронов-перехватчиков? Или, возможно, мы уже близки к тому, чтобы они стали массовым решением?

– Проблема в том, что средства воздушного нападения, которые сегодня использует Россия – в частности "Герань-5" и "Герань-6" – это уже не те беспилотники, которые мы видели в начале войны. По сути, это уже крылатые ракеты. Именно такой подход первой продемонстрировала Украина, а президент назвал его "дроном-ракетой". Россия сейчас максимально наращивает использование таких дронов-ракет.

Реактивные "шахеды" и другие реактивные беспилотные аппараты летят со скоростью от 500 до 1000 километров в час, как и крылатые ракеты. Соответственно, противодействовать им даже реактивными перехватчиками очень сложно. Если аппарат летит со скоростью около 800 километров в час, перехватчик тоже должен двигаться как минимум с такой же скоростью. В таких условиях обеспечить очень эффективное кинетическое уничтожение целей чрезвычайно сложно.

Самое эффективное средство противодействия таким реактивным целям – системы противовоздушной обороны, то есть ракетные технологии: ракеты класса "земля – воздух" и "воздух – воздух".

Это может быть самолет, который ракетами сбивает реактивные "шахеды", или наземная система ПВО. В то же время с перехватчиками тоже есть хорошие результаты. Почему их пока не применяют массово? Потому что это очень сложная технологическая задача. Несмотря на это мы ее решаем: наши производители постоянно демонстрируют новые перехватчики, мы их испытываем, и, думаю, они существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей.

– Вы упомянули "Герань-6". То есть Россия уже имеет и такой аппарат?

– Это данные наших разведок, которые дали нам понимание, что это за аппарат. Россия сейчас проводит его опытное испытание. Он будет способен развивать скорость до 1000 километров в час и нести довольно большую боевую часть. Мы должны быть к этому готовы.

Это еще раз подчеркивает важность усиления нашей системы противовоздушной обороны, развития украинских ракет класса "земля – воздух" и "воздух – воздух", а также привлечения любых возможностей партнеров, чтобы увеличивать количество таких ракет.

– Ранее вы говорили, что при условии принятия законопроекта о Космических силах их можно будет сформировать до конца 2027 года. Парламент уже принял этот законопроект в первом чтении. Как, по вашему прогнозу, он будет двигаться дальше и когда возможно второе чтение?

– Во-первых, я убежден, что с законом о Космических силах мы катастрофически опаздываем. Один пример: законопроект о Космических силах мы зарегистрировали в мае 2025 года. На тот момент полноценные военно-космические домены в составе вооруженных сил имели менее десяти стран мира – в частности Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай, Россия, Северная Корея, Канада и еще несколько государств.

За полтора года с момента внесения нашего законопроекта еще около десятка стран приняли решение о создании космических военных формирований. Поэтому мы точно отстаем.

Неделю назад мы действительно приняли законопроект в первом чтении. Он очень простой и фактически состоит из нескольких слов: дополнить Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины" отдельным видом – Космическими силами. Поэтому его вынесение на второе чтение – скорее вопрос политических взаимоотношений, поскольку 99 процентов парламентариев были готовы принять документ за основу и в целом.

Думаю, на следующей пленарной неделе мы сможем подготовить его ко второму чтению. Срок подачи законодательных предложений и поправок сокращен вдвое – до семи дней. Поэтому законопроект имеет все шансы попасть в парламентский зал для второго чтения и в целом уже на этой пленарной неделе.

Поскольку создание Космических сил поддерживают на всех уровнях – в Офисе президента, Министерстве обороны и руководстве Вооруженных Сил – я надеюсь, что после принятия закона главнокомандующий своими приказами создаст соответствующее командование, которое начнет формировать возможности.

Важно и то, что Украина входит в клуб космических государств. У нас есть ресурсы, которые позволяют достаточно быстро сформировать полноценные Космические силы: средства для выведения космических аппаратов в космос, ракетоносители – во время войны мы уже трижды испытывали, причем две команды это делали параллельно; полностью готовая наземная система управления космическими аппаратами; военные и невоенные формирования, которые при наличии централизованного государственного решения можно быстро интегрировать в Космические силы.

Поэтому я сохраняю оптимизм: до конца 2027 года мы можем сформировать полностью самостоятельную компоненту Космических сил, которая как минимум будет иметь возможности в сфере разведывательных спутников, ракетоносителей для противодействия средствам воздушного нападения и в сфере космической связи.

Фото: Федор Вениславский (инфографика РБК-Украина)

Сегодня не хватает прежде всего интегратора, который объединит всех, кто работает в этом направлении. И в частном, и в государственном секторе есть много инженерных групп, которые уже понимают важность создания украинского аналога Starlink.

Поэтому команды уже работают над тем, чтобы создать отечественный аналог Starlink. Нужно учитывать и то, что Россия очень активно развивает собственные системы, в частности группировку "Рассвет" и еще одну систему с соответствующими средствами связи.

У меня есть амбициозная цель параллельно создать с партнерами, которые уже имеют космические силы, "космическую коалицию" наподобие воздушной. Думаю, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и другие партнеры помогут нам развиваться быстрее. И есть все шансы уже в течение года продемонстрировать хорошие результаты.