Россияне ударили по рынку в Златополе последней модификацией "Шахеда", - прокуратура
Российские войска утром 18 ноября нанесли удар по центральному рынку Златополя Харьковской области, предварительно беспилотником "Герань-5" - последней модификацией "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 18 ноября около 08:10 российские военные нанесли удар по центральному рынку города Златополь Лозовского района. Предварительно, для атаки применен ударный дрон типа "Герань-5".
На территории рынка возник пожар. Повреждены около 20 торговых павильонов, магазины, гостиница, здание гражданского предприятия.
Пострадали 12 человек, среди них - 11-летний мальчик. Они получили взрывные ранения, ожоги, острую реакцию на стресс.
Фото: последствия удара РФ по рынку в Златополе (t.me/prokuratura_kharkiv)
При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Удар РФ по рынку в Златополе
Напомним, утром 18 ноября российские оккупанты атаковали Златополь, что в Харьковской области.
Армия РФ нанесла удар по рынку, на месте горят торговые павильоны.
Сейчас известно о 12 пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.