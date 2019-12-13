Стали відомі всі учасники 1/16 фіналу Ліги Європи

Фото: учасники 1/16 фіналу Ліги Європи (uefa.com)

Далі без "Динамо", але з "Шахтарем"

За підсумками заключного туру групового етапу Ліги Європи сезону 2019/20 визначилися всі учасники плей-офф. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Переможці груп: "Арсенал" (Англія), "Порту" (Португалія), "Еспаньол" (Іспанія), "Гент" (Бельгія), "Істанбул Башакшехір" (Туреччина), "Брага" (Португалія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Мальме" (Швеція), "Базель" (Швейцарія), ЛАСК (Австрія), "Селтік" (Шотландія)

Зайняли другі місця в групах: "Вольфсбург" (Німеччина), "Рома" (Італія), "Вулверхемптон" (Англія), "АЗ Алкмар" (Голландія), АПОЕЛ (Кіпр), "Копенгаген" (Данія), "Хетафе" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "ЧФР Клуж" (Румунія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Рейнджерс" (Шотландія), "Лудогорець" (Болгарія)

Зайняли треті місця в групах Ліги чемпіонів: "Ред Булл Зальцбург" (Австрія), "Інтер" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Аякс" (Голландія), "Брюгге" (Бельгія), "Олімпіакос" (Греція), "Шахтар" (Україна), "Байєр" (Німеччина)

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 16 грудня 2019 року. Перші матчі відбудуться 20 лютого 2020 року, матчі-відповіді - 27.

Нагадаємо, "Динамо" завершило свої виступи в Лізі Європи, зігравши у вирішальному матчі з "Лугано" внічию - 1:1. Також свої виступи у турнірі завершив бронзовий призер УПЛ "Олександрія". Таким чином, на європейській арені навесні представляти Україну буде тільки "Шахтар", якого "Аталанта" вибила з Ліги чемпіонів (3:0).