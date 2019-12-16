Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

Фото: Олександр Єфремов (facebook.com/A.S.YEFREMOV)

Справу Єфремова закрили через прийнятий в 2014 році закон

Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, так як орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.

З обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. При цьому в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.

У результаті суддя закрив справу з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.

Нагадаємо, у вересні цю справу Єфремова передали антикорупційного суду. Однак після законодавчих змін справа перестала бути підсудною ВАКС та її направили в Печерський районний суд Києва.

Відзначимо, до цього Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт Єфремова, якого раніше випустили з СІЗО у справі про державну зраду та організації захоплення Луганської ОДА.