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У Путіна відреагували на поправки до Конституції України щодо децентралізації

Новини » Політика     16.12.2019 - 12:16
У Путіна відреагували на поправки до Конституції України щодо децентралізації
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі вважають, що поправки треба оцінити на відповідність "Мінську-2"

Український закон про зміни до Конституції в частині децентралізації потрібно оцінити на відповідність мінським угодам. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, проект змін до української Конституції щодо децентралізації влади необхідно проаналізувати на предмет відповідності мінським угодам.

"Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і "формулі Штайнмайєра", - заявив Пєсков.

Відзначимо, сьогодні на сайті Верховної ради з'явився текст закону про зміни до Конституції в частині децентралізації. В даному законопроекті прямо не згадується особливий статус Донбасу, проте пропонується дозволити Раді вводити особливий правовий режим на територіях без необхідності внесення змін до Конституції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада розгляне зміни до Конституції в частині децентралізації на цьому тижні.

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, зміни до Конституції про децентралізацію вносяться для виконання мінських угод в частині конституційної реформи.

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Новини України Володимир ПутінКонституциядецентралізація
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