Прокурор Києва подав у відставку

Фото: Роман Говда (РБК-Україна)

Крім Андрія Говди у відставку подали два його заступника

Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це РБК-Україна повідомив джерело в Генеральній прокуратурі України.

За словами джерела, Говда написав заяву про звільнення за власним бажанням.

"Говда подав у відставку за власним бажанням. Сказав, що йде з прокуратури", - зазначили в ГПУ.

Крім того, у відставку подали два його заступники - Сергій Репецький і Андрій Андрєєв.

Нагадаємо, в липні 2016 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Романа Говда керівником прокуратури Києва.

Крім того, 2 грудня новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенко. Він зазначив, що основним завданням діяльності прокуратури області буде "повернення довіри суспільства до прокуратури" і створення умов, за яких кожен мешканець області буде відчувати себе захищеним.

Крім того, 28 листопада новим керівником Івано-Франківської прокуратури став Юрій Фрейшин. Фрейшин запевнив, що спільно з колективом прокуратури докладе максимум зусиль для утвердження верховенства права та підвищення довіри громадян до органів прокуратури.