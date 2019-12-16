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КСУ визнав неконституційним законопроект про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

Новини » Політика     16.12.2019 - 22:28
КСУ визнав неконституційним законопроект про призначення президентом голів ДБР і НАБУ
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект про призначення президентом України глав ДБР і НАБУ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це РБК-Україна розповіло джерело в суді.

За його словами, суд 16 грудня виніс два рішення спрямованих законопроектах.

"Сьогодні КСУ виніс 2 висновки за направленими до суду законопроектів", - повідомив він.

Відповідно до одного висновку, законопроект про призначення президентом України глав ДБР і НАБУ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Текст рішення суду буде оприлюднений 17 грудня.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна рада направила на розгляд Конституційного суду законопроект Володимира Зеленського, яким пропонується закріпити за президентом повноваження щодо призначення керівників НАБУ та ДБР. За направлення документа до КСУ проголосували 282 нардепа. Відповідний проект закону Зеленський вніс у парламент 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що законопроект №1014 і ще шість законів авторства Володимира Зеленського надійшли на розгляд до КСУ 9 вересня.

Крім того, 17 жовтня набув чинності закон, який дозволяє НАБУ та ДБР здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України.

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