Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків щодо фігурантів, - Слідство.Інфо

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Висновки чотирьох експертів суперечать один одному

Експертиза справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Наголошується, що головним доказом причетності затриманих у справі Шеремета Андрія Антоненко, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко є результати проведених психологічної та портретної експертизи, і криміналістичний аналіз ходьби. Експертиза проводилася трьома українськими експертами Юрієм Ірхіним, Андрієм Семенцом і Катериною Педько, і британцем Іваном Бирчем.

"Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза говорить, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази "умовно-достатніми", - йдеться у розслідуванні.

Також зазначається, що Бірч проводив раніше ще одне дослідження ходьби за запитом українських правоохоронців. Згідно цієї експертизи, Бірч вважає, що всі жінки, причетні до вбивства і зафіксовані на відео, можуть бути однією особою. При цьому поліція затримала за підозрою в організації вибуху двох жінок.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, що привернув до гурту Кузьменко і Дугарь.

У п'ятницю, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві Шеремета обрали запобіжного заходу. Антоненко і Кузьменко продовжили арешт до 8 лютого, Дугарь відправили під домашній арешт до 8 лютого.