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"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт     16.12.2019 - 14:27
"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото: футболісти "Шахтаря" (twitter.com/fcshakhtar)

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською командою

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20 визначився суперник чемпіона України донецького "Шахетра". Про це повідомляється в Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою".

Першу гру "горянки" проведуть на своєму полі 20 лютого 2020 року, у відповідь - 27 лютого на виїзді.

У всіх зустрічах плей-офф турніру буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR.

Нагадаємо, італійська "Аталанта" вибила "Шахтар" з головного клубного турніру Ліги чемпіонів. Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Вперше в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли лише представники топ-5 чемпіонатів
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