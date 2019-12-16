"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

Фото: футболісти "Шахтаря" (twitter.com/fcshakhtar)

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською командою

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20 визначився суперник чемпіона України донецького "Шахетра". Про це повідомляється в Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою".

Першу гру "горянки" проведуть на своєму полі 20 лютого 2020 року, у відповідь - 27 лютого на виїзді.

«Шахтер» встретится с «Бенфикой» в 1/16 финала @EuropaLeague!



Начнем в Харькове 20 февраля. Ответный матч – на выезде 27 февраля. #UELdraw pic.twitter.com/9wJu4fQICY — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2019

У всіх зустрічах плей-офф турніру буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR.

Нагадаємо, італійська "Аталанта" вибила "Шахтар" з головного клубного турніру Ліги чемпіонів. Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".