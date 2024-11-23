Детали о новой баллистике России и системе ПВО NASAMS от Канады: новости за 22 ноября

Обещанная Канадой система ПВО NASAMS уже в Украине

Система противовоздушной обороны NASAMS, которую помогло приобрести правительство Канады, уже доставлена в Украину.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр сообщил, что противоракетная система NASAMS, за которую Канада пообещала заплатить 406 млн долларов почти два года назад, уже "в руках украинцев".

"Я не могу предоставить вам больше информации об этом из соображений оперативной безопасности, но мы наконец-то смогли осуществить поставки - и я думаю, что это будет иметь большое значение, потому что позволит им защищать граждан", - сказал канадский министр.

ГУР раскрыло детали о новой баллистике, которой РФ атаковала Днепр

Россия 21 ноября атаковала Днепр с ракетного комплекса "Кедр". Это новое баллистическое оружие РФ.

Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

Однако ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Днепру ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом, оккупанты провели ее испытания.

Как объяснили в ГУР, название ракеты "Орешник" - является названием научно-исследовательской работы, по которой она производилась. А вот система ее запуска называется "Кедр".

Более подробно об этом, зачем Путин придумал "Орешник", на кого рассчитана демонстрация силы и могут ли повториться такие удары, - в материале РБК-Украина.

Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе заметили технических специалистов Северной Кореи. Их переодели в российскую военную форму.

Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются обособленными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины

Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины.

Основные задачи плана:

усиление возможности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;

декупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;

получение компенсаций за потери, причиненные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

Швеция инвестирует в производство украинских дальнобойных дронов

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Швецию с рабочим визитом. Он встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. По результатам встречи Умеров сообщил, что Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, демонстрирующий доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу", - добавил глава Минобороны.

Зеленский лишил госнаград 34 изменников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора.

В список вошли 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они бессрочно лишены государственных наград Украины.

К десяти лицам применен максимальный набор санкций, включающий не только лишение наград, но и блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций. Среди них семь попали под санкции впервые.