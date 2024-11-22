Обещанная система ПВО NASAMS уже в Украине, - Минобороны Канады

Система противовоздушной обороны NASAMS, которую помогло приобрести правительство Канады, уже доставлена в Украину. Ее заказали еще в 2023 году.

Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

На заседании комитета Палаты представителей по обороне Блэр сообщил, что противоракетная система NASAMS, за которую Канада пообещала заплатить 406 млн долларов почти два года назад, уже "в руках украинцев".

"Я не могу предоставить вам больше информации об этом из соображений оперативной безопасности, но мы наконец-то смогли осуществить поставки - и я думаю, что это будет иметь большое значение, потому что позволит им защищать граждан", - сказал канадский министр.

Как отмечает издание, правительство Канады пыталось ускорить поставки, используя большую закупку, которую осуществляли США.

Закупка на сумму 406 млн долларов была объявлена в январе 2023 года, но, как сообщило Минобороны в сентябре, канадское правительство перечислило средства Вашингтону только в марте 2023 года для оплаты системы и начала процесса.

США не могли начать переговоры с производителями, пока не получили финансирование от Канады и не обеспечили себе необходимые средства. Кроме того, ожидалось одобрение Конгресса.