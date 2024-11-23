Деталі про нову балістику Росії та система ППО NASAMS від Канади: новини за 22 листопада

Обіцяна Канадою система ППО NASAMS вже в Україні

Система протиповітряної оборони NASAMS, яку допоміг придбати уряд Канади, вже доставлена в Україну.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер повідомив, що протиракетна система NASAMS, за яку Канада пообіцяла заплатити 406 млн доларів майже два роки тому, вже "в руках українців".

"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань оперативної безпеки, але ми нарешті змогли здійснити постачання - і я думаю, що це матиме велике значення, тому що дозволить їм захищати громадян", - сказав канадський міністр.

ГУР розкрило деталі про нову балістику, якою РФ атакувала Дніпро

Росія 21 листопада атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кедр". Це нова балістична зброя РФ.

Як зазначає розвідка, пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів.

Однак раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпру ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.

Як пояснили в ГУР, назва ракети "Орєшнік" - є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялась. А ось система її запуску називається "Кедр".

Докладніше про це, навіщо Путін вигадав "Орєшнік", на кого розрахована демонстрація сили та чи можуть повторитися такі удари, - у матеріалі РБК-Україна.

Північнокорейські технічні фахівці прибули до Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили технічних фахівців Північної Кореї. Їх переодягли у російську військову форму.

Співрозмовник CNN уточнив, що північнокорейці у Маріуполі залишаються відокремленими від російських підрозділів, яким вони надають підтримку. Також, за його словами, фахівці КНДР живуть окремо від росіян - зі своїми приміщеннями, харчуванням, музикою та фільмами.

Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України.

Основні завдання плану:

посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;

​деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;

​отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

Швеція інвестує у виробництво українських далекобійних дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Швецію з робочим візитом. Він зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. За результатами зустрічі Умєров повідомив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - додав глава Міноборони.

Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора.

До списку увійшло 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України.

До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торгівельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше.