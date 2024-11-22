Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, - CNN

Во временно оккупированном Мариуполе заметили технических специалистов Северной Кореи. Их переодели в российскую военную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источник также рассказал журналистам, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по территории России был высокопоставленный северокорейский генерал. Но пока неясно, был ли он ликвидирован.

Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

По данным источника издания, цель прибытия северокорейских технических специалистов в Мариуполь неясна.

Участие солдат КНДР в войне

Напомним, в октябре стало известно, что Северная Корея направила своих солдат в Россию. Позже их перебросили в Курскую область, где идут боевые действия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале ноября отмечал, что северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников.

В ответ на такую помощь России со стороны КНДР США, Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

20 ноября украинские защитники впервые атаковали российскую территорию при помощи Storm Shadow, целью стал командный пункт врага в Курской области.

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