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Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, - CNN

Мариуполь, Пятница 22 ноября 2024 18:48
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Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, - CNN Иллюстративное фото: северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мариуполе заметили технических специалистов Северной Кореи. Их переодели в российскую военную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источника издания, цель прибытия северокорейских технических специалистов в Мариуполь неясна.

Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

Источник также рассказал журналистам, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по территории России был высокопоставленный северокорейский генерал. Но пока неясно, был ли он ликвидирован.

Участие солдат КНДР в войне

Напомним, в октябре стало известно, что Северная Корея направила своих солдат в Россию. Позже их перебросили в Курскую область, где идут боевые действия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале ноября отмечал, что северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников.

В ответ на такую помощь России со стороны КНДР США, Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

20 ноября украинские защитники впервые атаковали российскую территорию при помощи Storm Shadow, целью стал командный пункт врага в Курской области.

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