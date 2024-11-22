Зеленский лишил госнаград 34 изменников Украины: в списке Медведчук, Азаров, Повалий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В список вошло 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они бессрочно лишены государственных наград Украины. К десяти лицам применен максимальный набор санкций, включающий не только лишение наград, но и блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций. Среди них семеро попали под санкции впервые. В частности: Александр Ефремов, бывший первый заместитель лидера "Партии регионов", лишен орденов "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Ренат Кузьмин, экс-заместитель генпрокурора Украины, лишен орденов "За заслуги" II-III степеней и звания "Заслуженный юрист Украины".

Виктор Медведчук, бывший народный депутат, лишился орденов "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный юрист Украины".

Дмитрий Табачник, экс-министр образования и науки, лишен орденов князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники".

Николай Азаров, бывший премьер-министр, лишился орденов "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный экономист Украины".

Виктор Пшонка, экс-генпрокурор, лишен ордена "За заслуги" III степени.

Андрей Деркач, бывший народный депутат, лишился ордена "За заслуги" III степени.

Патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени. Артисты также лишились почетных званий: Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой лишены звания "Народный артист Украины".

Ани Лорак и Таисия Повалий лишены как звания "Народный артист Украины", так и "Заслуженный артист Украины".

