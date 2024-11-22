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"Кедр" или "Орешник". Буданов объяснил путаницу с названием новой ракеты РФ

Пятница 22 ноября 2024 16:00
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"Кедр" или "Орешник". Буданов объяснил путаницу с названием новой ракеты РФ Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Название ракеты "Орешник" - является названием научно-исследовательской работы, по которой она производилась. А вот система ее запуска называется "Кедр".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ходе дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"Я уже объяснял. Вчера российский диктатор открыто откровенно публично заявил, что была применена ракета "Орешник". Так он ее назвал. "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, это ее просто шифр. Сама же система называется "Кедр", - отметил Буданов.

По его словам, эта система россиян является экспериментальной и это баллистическая ракета средней дальности, которая является носителем ядерного оружия. Вероятно, ее использовали в безъядерном варианте. Сейчас экспертиза устанавливает, какая именно начинка там была.

"Еще раз скажу - ракета экспериментальная. Мы точно знали, что на октябрь месяц должны были сделать два опытных образца, возможно сделали немножко больше. Но это опытный образец", - подчеркнул Буданов.

Удар новой ракетой по Днепру

21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине, впервые применив межконтинентальную баллистическую ракету, о чем сообщили в Воздушных силах.

По данным СМИ, оккупанты выпустили по Днепру ракету "Рубеж". Больше этого оружия можно узнать в материале РБК-Украина.

Между тем, российский диктатор Путин заявил об испытательном пуске ракетной системы средней дальности "Орешник" в направлении Днепропетровской области. Есть предположение, что "Орешник" и "Рубеж" могут быть одной и той же ракетой.

Сегодня ГУР Минобороны уточнило, что удар по Днепру был нанесен ракетным комплексом "Кедр". Подлетное время ракеты из Астраханской области до цели составило 15 минут.

Отмечается, что у новой российской ракеты было шесть боевых частей, каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов. На финальном участке траектории ее скорость превышала 11 Махов.

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Кирилл Буданов ГУР Война в Украине Ракетный удар
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