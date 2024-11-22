Швеция инвестирует в производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров

Швеция инвестирует в производство дальнобойных дронов в Украине. Финансирование состоится по "датской модели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Умеров посетил Швецию с рабочим визитом. Он встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. По результатам встречи Умеров сообщил, что Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, демонстрирующий доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу", - добавил глава Минобороны.

Также министры обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Отдельный фокус переговоров - оснащение украинских бригад. По словам Умерова, Украина финализирует договоренности с нордическими партнерами.

Что такое инвестиционная "датская модель"

Недавно Украина и Дания согласовали новую инвестиционную инициативу "датскую модель 2.0". Она предполагает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий. В рамках инициативы партнеры инвестируют в украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.