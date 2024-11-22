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Швеция инвестирует в производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров

Стокгольм, Пятница 22 ноября 2024 14:22
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Швеция инвестирует в производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Швеция инвестирует в производство дальнобойных дронов в Украине. Финансирование состоится по "датской модели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Умеров посетил Швецию с рабочим визитом. Он встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. По результатам встречи Умеров сообщил, что Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, демонстрирующий доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу", - добавил глава Минобороны.

Также министры обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Отдельный фокус переговоров - оснащение украинских бригад. По словам Умерова, Украина финализирует договоренности с нордическими партнерами.

Что такое инвестиционная "датская модель"

Недавно Украина и Дания согласовали новую инвестиционную инициативу "датскую модель 2.0". Она предполагает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий. В рамках инициативы партнеры инвестируют в украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.

Производство дронов в Украине.

За полномасштабную войну Украина значительно нарастила производство дронов. Производством беспилотников занимаются как государственные, так и частные компании.

Кроме того, в Украине идет разработка новых беспилотных систем. К примеру, во время войны в Украине появились морские дроны, которыми защитники уничтожают российский флот.

Также Украина разрабатывает дальнобойные дроны. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.

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